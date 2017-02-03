Efes Kızılyıldız'ı farklı geçti
Anadolu Efes, Euroleague'in 21. haftasında deplasmanda Kızılyıldız MTS ile karşı karşıya geldi.
Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Anadolu Efes, 83-68'lik skorla kazandı.
1.PERİYOT
Kızılyıldız-Anadolu Efes: 20-16
2.PERİYOT
Kızılyıldız-Anadolu Efes: 36-47
3.PERİYOT
Kızılyıldız-Anadolu Efes: 52-61
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:02
- Beşiktaş’a karşı RVP
Toplam 14
Yorum
FB.MÜZESİ. 10 NUMARALI FORMAY GİYMEKLE..ALEX OLUNMUYOR..O FORMANIN YERİ ARTIK FB. MÜZESİ.
- Aslan evinde yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ataman Ergin Ataman panathinaikos seni yenmek için Obradan taktik almış galiba kihkihkih
- ''Futbolla eğlenen çocuğun hikayesi''
Toplam 9
Yorum
ALEX10 EVDE SON VE TEK 10 NUMARALI FORMAM ALEX
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