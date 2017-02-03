 Efes Kızılyıldız'ı farklı geçti – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Efes Kızılyıldız'ı farklı geçti

    Efes Kızılyıldız'ı farklı geçti

    Anadolu Efes, Euroleague'in 21. haftasında deplasmanda Kızılyıldız MTS ile karşı karşıya geldi.

    Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Anadolu Efes, 83-68'lik skorla kazandı.

    1.PERİYOT
    Kızılyıldız-Anadolu Efes: 20-16

    2.PERİYOT
    Kızılyıldız-Anadolu Efes: 36-47

    3.PERİYOT
    Kızılyıldız-Anadolu Efes: 52-61

    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:02
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