Daçka Milano'dan kaçamadı
THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Darüşşafaka Doğuş, konuk olduğu İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milano'ya 89-87 yenildi.
Darüşşafaka Doğuş ligdeki 11. yenilgisini alırken, EA7 Emporio Armani Milano ise 7. galibiyetini elde etti.
Maçta 3. çeyrekte 25. dakikada İtalyan ekip karşısında 25 sayı farklı (43-68) üstünlük kuran Darüşşafaka Doğuş, final periyoduna 73-61 önde girdiyse de son bölümde rakibinin 28 sayısına 14 sayıyla karşılık verince mağlubiyetten kurtulamadı.
Karşılaşmanın en skorer ismi, Darüşşafaka Doğuş'tan 20 sayı üreten Wanamaker oldu.
- 03 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:35
- Arda Turan'a rekor teklif!
Toplam 7
Yorum
trabzon SPONZOR KIM OLUYO SIMDI :)
- Emenike ve Van der Wiel takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Aziz senden bıktık inan bıktık git artık git ya yeter arkadaş yeter koskoca FB mizi yedin bitirdin sıradan bir takım haline getirdin git.
- ''Benim için yeni bir hayat başlamıştı''
Toplam 5
Yorum
Bence Bence biz Onu yanlis Yerde Kulaniyorus Cok Agir Bi oyuncu bence Kaleye Sut atmaya Ugrasin adam Gecmeyi Bence 10 Numara Olabillir
Daçka Milano'dan kaçamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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