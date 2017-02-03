 Daçka Milano'dan kaçamadı – Fotomaç – 03 Şubat 2017
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    03 Şubat 2017, Cuma
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    Daçka Milano'dan kaçamadı

    Daçka Milano'dan kaçamadı

    'nin 21. haftasında , konuk olduğu İtalya temsilcisi 'ya 89-87 yenildi.

    ligdeki 11. yenilgisini alırken, ise 7. galibiyetini elde etti.

    Maçta 3. çeyrekte 25. dakikada İtalyan ekip karşısında 25 sayı farklı (43-68) üstünlük kuran Darüşşafaka Doğuş, final periyoduna 73-61 önde girdiyse de son bölümde rakibinin 28 sayısına 14 sayıyla karşılık verince mağlubiyetten kurtulamadı.

    Karşılaşmanın en skorer ismi, Darüşşafaka Doğuş'tan 20 sayı üreten Wanamaker oldu.

    1. 03 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:35
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