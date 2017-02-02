 Fenerbahçe CSKA'yı ezdi geçti – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe CSKA'yı ezdi geçti

    Fenerbahçe CSKA'yı ezdi geçti

    THY Euroleague 21. hafta maçında Fenerbahçe sahasında CSKA Moskova'yı 77-71 mağlup ederek 14. galibiyetini aldı.

    CSKA Moskova'ya karşı bu sezon 2'de 2 yapan sarı-lacivertliler Rus ekibine ise bu sezonki 6. yenilgisini tattırdı.


    Salon: Ülker Sports Arena
    Fenerbahçe: Ekpe Udoh xxx 15, Antic xx 9, Bogdanovic xxx 12, Sloukas x 9, Nunnaly x 7, Vesely x 6, Kalinic xx 2, Dixon x 7, Datome xx 13
    Başantrenör: Zeljko Obradovic
    CSKA Moskova: De Colo xxx 23, Dimitri Kulagin x 4, Augustine x 6, Fridzone xx 2, Jackson xx 3, Freeland xx 3, Vorontsev x 8, Higgins xx 11, Kurbanov x 6, Hines x 5
    Başantrenör: Dimitrios Itoudis
    1. Periyot: 15-14 (Fenerbahçe lehine)
    Devre: 36-40 (CSKA Moskova lehine)
    3. Periyot: 60-51 (Fenerbahçe lehine)

    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:04
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