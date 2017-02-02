Fenerbahçe CSKA'yı ezdi geçti
THY Euroleague 21. hafta maçında Fenerbahçe sahasında CSKA Moskova'yı 77-71 mağlup ederek 14. galibiyetini aldı.
CSKA Moskova'ya karşı bu sezon 2'de 2 yapan sarı-lacivertliler Rus ekibine ise bu sezonki 6. yenilgisini tattırdı.
Salon: Ülker Sports Arena
Fenerbahçe: Ekpe Udoh xxx 15, Antic xx 9, Bogdanovic xxx 12, Sloukas x 9, Nunnaly x 7, Vesely x 6, Kalinic xx 2, Dixon x 7, Datome xx 13
Başantrenör: Zeljko Obradovic
CSKA Moskova: De Colo xxx 23, Dimitri Kulagin x 4, Augustine x 6, Fridzone xx 2, Jackson xx 3, Freeland xx 3, Vorontsev x 8, Higgins xx 11, Kurbanov x 6, Hines x 5
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
1. Periyot: 15-14 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 36-40 (CSKA Moskova lehine)
3. Periyot: 60-51 (Fenerbahçe lehine)
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:04
- Gücüne güç kattı
Toplam 5
Yorum
ask fıkret baba sen ısı bılıon ha helal sana
- Aziz Yıldırım'a yeni ceza!
Toplam 20
Yorum
BJK 1903 fatih.TFF BESIKTASLILAR FENER DÜSMANI DEYIL OLSALARDI SIZI KÜMEYE DÜSMENIZI ONYLARLARDI ZAMANINDA HATIRLATAYIM SANA ÖNCE AMA AZIZ DÜSMANI DE
- ''Ortamı germeyin''
Toplam 37
Yorum
Düsseldorf'lu Sahada konuşma yerine, zamanını basit ve komik yıpratıcı taktiklere ayirip aklı sıra başarı hedefleyen, ezeli rakibin ezeli lâf ebesi !
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