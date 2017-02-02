Daçka’nın rakibi Armani Milano

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Darüşşafaka Doğuş bugün Armani Milano'ya konuk olacak. Mediolanoum Forum'da 22.45'te başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. İstanbul'daki ilk maçta İtalyan ekibine 81-80 mağlup olan Daçka, geride kalan 20 haftada 10 galibiyetle 8.'likte yer alıyor.