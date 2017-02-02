 Daçka’nın rakibi Armani Milano – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Daçka’nın rakibi

    Daçka’nın rakibi Armani Milano
    Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Darüşşafaka Doğuş bugün Armani Milano'ya konuk olacak. Mediolanoum Forum'da 22.45'te başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak. İstanbul'daki ilk maçta İtalyan ekibine 81-80 mağlup olan Daçka, geride kalan 20 haftada 10 galibiyetle 8.'likte yer alıyor.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:34
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