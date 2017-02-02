Daçka Milano'dan kaçamadı

Turkish Airlines Euroleague'in 21. haftasında Darüşşafaka Doğuş, EA Milano ile karşılaştı. İtalya'daki gecede üstün bir oyun sergileyen temsilcimiz ilk çeyreği 24-20 önde geçerken devreyi de 51-38 üstün kapattı. İkinci yarıya da iyi başlayan Daçka, son çeyreğe 73-61 önde girdi.

Son on dakikada 25 sayı fark yaratan temsilcimiz, EA Milano'nun dönüşüne dur diyemedi. Büyük avantajı koruyamayan temsilcimiz parkeden 89-87 yenik ayrıldı ve 11. mağlubiyetini aldı.