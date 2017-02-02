 Daçka Milano'dan kaçamadı – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    Daçka Milano'dan kaçamadı

    Daçka Milano'dan kaçamadı

    , son çeyrek 25 sayı farka ulaştığı gecede EA Milano'nun dönüşüne engel olamayınca parkeden 89-87 mağlup ayrıldı.

    Turkish Airlines Euroleague'in 21. haftasında , EA Milano ile karşılaştı. İtalya'daki gecede üstün bir oyun sergileyen temsilcimiz ilk çeyreği 24-20 önde geçerken devreyi de 51-38 üstün kapattı. İkinci yarıya da iyi başlayan Daçka, son çeyreğe 73-61 önde girdi.

    Son on dakikada 25 sayı fark yaratan temsilcimiz, EA Milano'nun dönüşüne dur diyemedi. Büyük avantajı koruyamayan temsilcimiz parkeden 89-87 yenik ayrıldı ve 11. mağlubiyetini aldı.

    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:40
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