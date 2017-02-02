Daçka Milano'dan kaçamadı
Darüşşafaka Doğuş, son çeyrek 25 sayı farka ulaştığı gecede EA Milano'nun dönüşüne engel olamayınca parkeden 89-87 mağlup ayrıldı.
Turkish Airlines Euroleague'in 21. haftasında Darüşşafaka Doğuş, EA Milano ile karşılaştı. İtalya'daki gecede üstün bir oyun sergileyen temsilcimiz ilk çeyreği 24-20 önde geçerken devreyi de 51-38 üstün kapattı. İkinci yarıya da iyi başlayan Daçka, son çeyreğe 73-61 önde girdi.
Son on dakikada 25 sayı fark yaratan temsilcimiz, EA Milano'nun dönüşüne dur diyemedi. Büyük avantajı koruyamayan temsilcimiz parkeden 89-87 yenik ayrıldı ve 11. mağlubiyetini aldı.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:40
- Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası
Toplam 49
Yorum
Fatih Hoppala bi bu eksikti fatih terim goster hocaligini trabzondan bir daha futbolcu cagirma gerci cagrilacak futbolcuda yok ya ayip be
- Alex de Souza ayrılığının nedenlerini anlattı
Toplam 24
Yorum
BJK 1903 BEYLER HERKEZ AYKUT HOCA YOLADI DIYOR NIYE FB BASKANI AYKUTMU YOKSA AZIZMI ONU SÖYLEYIN BIR ASIL ALEXI KISKANAN AZIZ CÜNKÜ ONUN ÖNÜNE GECTI.
- Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay men cezası
Toplam 49
Yorum
Ekici Iyi guzelde ekicinin hakki ne olacak peki cocuk t's terbiyesizlik yapmadi ama kadro disi herkes kendine geldigi zaman hakli oluyor tr buras
Daçka Milano'dan kaçamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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