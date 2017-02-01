THY Avrupa Ligi'nde 21. hafta

Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde, yarın ve 3 Şubat Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak.

Ligde yarın geçen yılın finalistleri karşı karşıya gelecek. Son 3 maçından galip ayrılan Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te Rus temsilcisi CSKA Moskova'yı Ülker Sports Arena'da konuk edecek. Sarı-lacivertliler, CSKA Moskova ile deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 95-79 kazanmıştı.

Organizasyonda oynadığı son 2 maçta sahadan mağlup ayrılan Darüşşafaka Doğuş, yarın İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mediolanum Forum'un ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak. Yeşil-siyahlılar, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada Milano temsilcisine 81-80 mağlup olmuştu.

Galatasaray Odeabank, 3 Şubat Cuma günü Abdi İpekçi Arena'da saat 20.00'de oynanacak karşılaşmada Panathinaikos Superfoods'u konuk edecek. Yunan ekibi, sarı-kırmızılıları sahasında oynadığı ilk maçta 85-58 yenmişti.

Haftanın son karşılaşmasında Anadolu Efes, organizasyonda 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımına konuk olacak. Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45'te yapılacak.

- Program

THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.00 UNICS Kazan (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan)

20.45 Fenerbahçe - CSKA Moskova (Rusya)

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya)

22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Maccabi FOX (İsrail)

22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Darüşşafaka Doğuş

- 3 Şubat Cuma:

20.00 Galatasaray Odeabank - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

22.30 Baskonia (İspanya) - Real Madrid (İspanya)

22.45 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Anadolu Efes