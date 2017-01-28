Real Madrid liderliğini sürdürdü
İspanyol ekibi Real Madrid, THY Euroleague'de 20 maçta elde ettiği 15 galibiyetle liderliğini sürdürdü.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 20. hafta maçlarının ardından İspanyol temsilcisi Real Madrid, liderliğini sürdürdü.
Sahasında İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımını 94-89 mağlup eden Real Madrid, 6'sı üst üste olmak üzere 15. galibiyetini elde ederek averajla liderliğini devam ettirdi.
Galatasaray Odeabank'ı ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 85-80'lik skorla üstünlük kurarak 3'ü arka arkaya olmak üzere organizasyondaki 13. galibiyetini aldı ve haftayı 4. sırada tamamladı. Ligde 14. mağlubiyetini yaşayan Galatasaray Odeabank ise averajla 16. ve son sıraya geriledi.
Konuk ettiği Litvanya'nın Zalgiris ekibine 69-66 mağlup olan Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde peş peşe 2, toplamda ise 10. kez sahadan mağlup ayrılmasına rağmen 8. sıradaki yerini korudu.
Deplasmanda Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya 80-77 yenilen Anadolu Efes, organizasyondaki 11. yenilgisini yaşayarak 9. sırada yer aldı.
THY Avrupa Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları, 2-3 Şubat tarihlerinde yapılacak.
Sonuçlar
Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank: 85-80
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 72-66
Maccabi FOX (İsrail) - UNICS Kazan (Rusya): 60-52
CSKA Moskova (Rusya) - Anadolu Efes: 80-77
Darüşşafaka Doğuş - Zalgiris (Litvanya): 66-69
Barcelona Lassa (İspanya) - Baskonia (İspanya): 79-93
Olympiakos (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya): 83-77
Real Madrid (İspanya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 94-89
Puan durumu
|Takım
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|1
|Real Madrid
|15
|5
|1738
|1601
|137
|2
|CSKA Moskova
|15
|5
|1751
|1590
|161
|3
|Olympiakos
|14
|6
|1583
|1487
|96
|4
|Fenerbahçe
|13
|7
|1544
|1522
|22
|5
|Kızılyıldız MTS
|12
|8
|1497
|1453
|44
|6
|Baskonia
|12
|8
|1619
|1583
|36
|7
|Panathinaikos Superfoods
|11
|9
|1497
|1473
|24
|8
|Darüşşafaka Doğuş
|10
|10
|1579
|1581
|-2
|9
|Anadolu Efes
|9
|11
|1645
|1657
|-12
|10
|Zalgiris
|8
|12
|1564
|1613
|-49
|11
|Barcelona Lassa
|8
|12
|1447
|1514
|-67
|12
|Brose Bamberg
|7
|13
|1578
|1592
|-14
|13
|UNİCS Kazan
|7
|13
|1533
|1609
|-76
|14
|Maccabi FOX
|7
|13
|1552
|1641
|-89
|15
|EA7 Emporio Armani Milan
|6
|14
|1638
|1756
|-118
|16
|Galatasaray Odeabank
|6
|14
|1597
|1690
|-93
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:39
- Çok sevindim
Toplam 1
Yorum
ERAY Ts Sen de gitsen de biz de mutlu olsak.
- Tolgay Arslan Trabzonspor'dan servet istedi
Toplam 9
Yorum
ERAY TS Yönetim Mehmet Ekici'den karakter olarak farkı olmayan bu futbolcudan vazgeçsin. Büyük hata olur.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 1
Yorum
fanatik birde boyleleri milli takim oyuncusu 5 yasindaki cocugun akli yok bu adamda biraz akilan yasin kac ?
Real Madrid liderliğini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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