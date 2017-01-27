Anadolu Efes son topta kaybetti
Ayrıntılar geliyor...
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:01
- Galatasaray, TFF'ye şikayet etti
Toplam 8
Yorum
gs4ever fenerbahceyi neden kimse sevmez? 3 nedeni var. Aziz baskanlari mahmut uslusu ve volkan demireli .bunlar sporda kavga ile oralarda
- Fırtına'nın büyük hayal kırıklığı: Suk
Toplam 6
Yorum
ERAY Ts Bir zamanlar transfer işlerinde olan yönetici "karanlık" bu transfer üzerinden cebine para indirdi diye düşünüyorum. Başka izah edemiyorum.
- Galatasaray'dan Volkan Demirel çıkışı
Toplam 48
Yorum
Alparslan Turan Aysal döneminde Uçakta yönetici futbolcu koro halinde şarkılarla Fenerbahçe ye küfür ettiniz biz de unutmadık....
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