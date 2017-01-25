THY Euroleague’de 20. hafta başlıyor
THY Euroleague’in 20. hafta açılış mücadelesinde Fenerbahçe yarın sahasında Galatasaray Odeabank ile mücadele edecek.
THY Euroleague'in 20. hafta heyecanı yarın ve 27 Ocak Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesi Türk derbisine sahne olacak ve Fenerbahçe sahasında Galatasaray Odeabank ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, deplasmanda CSKA Moskova ile karşı karşıya gelirken, Darüşşafaka Doğuş ise Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak.
THY Euroleague'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:
26 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank
21.00 Kızılyıldız - Panathinaikos Superfoods
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - UNICS Kazan
27 Ocak Cuma
20.00 CSKA Moskova - Anadolu Efes
20.45 Darüşşafaka Doğuş - Zalgiris Kaunas
21.00 FC Barcelona Lassa - Baskonia
22.00 Olympiakos - Brose Baskets Bamberg
23.00 Real Madrid - EA7 Olimpia Milano
THY Euroleague'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:
26 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank
21.00 Kızılyıldız - Panathinaikos Superfoods
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - UNICS Kazan
27 Ocak Cuma
20.00 CSKA Moskova - Anadolu Efes
20.45 Darüşşafaka Doğuş - Zalgiris Kaunas
21.00 FC Barcelona Lassa - Baskonia
22.00 Olympiakos - Brose Baskets Bamberg
23.00 Real Madrid - EA7 Olimpia Milano
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener'den Eto'o atağı
Toplam 50
Yorum
arslan etoya hiç gerek yok.çünkü rvp, sow ve fernandao etodan 2 kat daha iyi. fb ye kesinlikle orta saha lazım. otonun yaşı son senesi oynayamaz
- Nereye Bruma!
Toplam 15
Yorum
özgür Para ederken satın şımardımı işimiz zor.
- De Jong Akhisar maçında cezalı
Toplam 11
Yorum
yaşar Dikkat edilirse De Jonk'un takıma önemli bir katkısının olmadığı görülür.Orada en iyisi Tolga.İşten anlayan bir teknik adam bu günkü halleriyle De Jonk ve Brumayı takımda oynatmaz.Buna Sabri de dahil.
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