 THY Euroleague’de 20. hafta başlıyor – Fotomaç – 25 Ocak 2017
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    25 Ocak 2017, Çarşamba
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    THY Euroleague’de 20. hafta başlıyor

    THY Euroleague’de 20. hafta başlıyor

    THY Euroleague’in 20. hafta açılış mücadelesinde Fenerbahçe yarın sahasında Galatasaray Odeabank ile mücadele edecek.

    THY Euroleague'in 20. hafta heyecanı yarın ve 27 Ocak Cuma günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesi Türk derbisine sahne olacak ve Fenerbahçe sahasında Galatasaray Odeabank ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, deplasmanda CSKA Moskova ile karşı karşıya gelirken, Darüşşafaka Doğuş ise Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak.
    THY Euroleague'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalar şu şekilde:

    26 Ocak Perşembe
    20.45 Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank
    21.00 Kızılyıldız - Panathinaikos Superfoods
    22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - UNICS Kazan

    27 Ocak Cuma
    20.00 CSKA Moskova - Anadolu Efes
    20.45 Darüşşafaka Doğuş - Zalgiris Kaunas
    21.00 FC Barcelona Lassa - Baskonia
    22.00 Olympiakos - Brose Baskets Bamberg
    23.00 Real Madrid - EA7 Olimpia Milano
    1. 25 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:18
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