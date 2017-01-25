F.Bahçe ile G.Saray karşı karşıya geliyor
THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank yarın derbi maçta karşılaşacak.
Fenerbahçe ligin geride kalan bölümünde oynadığı maçlardan 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle ayrılırken, Galatasaray Odeabank çıktığı karşılaşmaların 6'sını kazanıp 13'nü kaybetti.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 103-87 kazanmıştı.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:19
- Fener'den Eto'o atağı
Toplam 50
Yorum
arslan etoya hiç gerek yok.çünkü rvp, sow ve fernandao etodan 2 kat daha iyi. fb ye kesinlikle orta saha lazım. otonun yaşı son senesi oynayamaz
- Nereye Bruma!
Toplam 15
Yorum
özgür Para ederken satın şımardımı işimiz zor.
- De Jong Akhisar maçında cezalı
Toplam 11
Yorum
yaşar Dikkat edilirse De Jonk'un takıma önemli bir katkısının olmadığı görülür.Orada en iyisi Tolga.İşten anlayan bir teknik adam bu günkü halleriyle De Jonk ve Brumayı takımda oynatmaz.Buna Sabri de dahil.
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