THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en prestijli organizasyonunda 8 galibiyet, 10 yenilgisi bulunan Anadolu Efes, 10. sırada yer aldı. THY Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet ve 8 mağlubiyeti olan Darüşşafaka Doğuş ise 8. sırada yer buldu.

Avrupa Ligi'nde yaptığı son 2 maçı kaybeden Anadolu Efes, rakibini sahasında yenerek, ilk 8 için iddiasını sürdürmek istiyor. Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda çıktığı son 2 sınavdan galibiyetle ayrılan Darüşşafaka Doğuş ise lacivert-beyazlı ekibi mağlup ederek, puan sıralamasındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

- Avrupa'da 4. randevu

İki takım, Avrupa kupalarında 4. kez karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes ile Darüşşafaka Doğuş Avrupa kupalarında bugüne kadar 3 kez karşılaşırken, THY Avrupa Ligi'nde yapılan müsabakaları lacivert-beyazlı ekip kazandı.

İki ekibin sezonun ilk yarısındaki randevusunda Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş'u deplasmanda 84-79 mağlup etmişti. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon yapılan mücadeleyi ise lacivert-beyazlı takım 78-72 kazanmıştı.