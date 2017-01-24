THY Avrupa Ligi'nde Türk derbisi
THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın iki Türk takımı Anadolu Efes ile Darüşşafaka Doğuş karşılaşacak.
Avrupa Ligi'nde yaptığı son 2 maçı kaybeden Anadolu Efes, rakibini sahasında yenerek, ilk 8 için iddiasını sürdürmek istiyor. Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda çıktığı son 2 sınavdan galibiyetle ayrılan Darüşşafaka Doğuş ise lacivert-beyazlı ekibi mağlup ederek, puan sıralamasındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.
- Avrupa'da 4. randevu
İki takım, Avrupa kupalarında 4. kez karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes ile Darüşşafaka Doğuş Avrupa kupalarında bugüne kadar 3 kez karşılaşırken, THY Avrupa Ligi'nde yapılan müsabakaları lacivert-beyazlı ekip kazandı.
İki ekibin sezonun ilk yarısındaki randevusunda Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş'u deplasmanda 84-79 mağlup etmişti. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon yapılan mücadeleyi ise lacivert-beyazlı takım 78-72 kazanmıştı.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 10:34
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