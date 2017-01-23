İşte temsilcilerimizin maç programı
THY Euroleague’de 19. hafta heyecanı yarın oynanacak UNICS Kazan - Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak.
THY Euroleague'in 19. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
24 Ocak Salı
18:00 UNICS Kazan - Fenerbahçe
20:00 Galatasaray Odeabank - Maccabi FOX
20:45 Panathinaikos Superfoods - Barcelona Lassa
22:00 Baskonia - Kızılyıldız
25 Ocak Çarşamba
20.00 Zalgiris Kaunas - CSKA Moskova
20.30 Anadolu Efes - Darüşşafaka Doğuş
21.00 Brose Baskets Bamberg - Real Madrid
21.00 Olimpia Milano - Olympiakos
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:42
- Şampiyon olacağız
Toplam 16
Yorum
gkhgny1907 bu adama helal olsun.orta saha olmadan bukadar puan topladı.ya 10 numaramız olsaydı acaba neler yapardı.seneye ligi süpürür bu transferlerle
- Şampiyon olacağız
Toplam 16
Yorum
gkhgny1907 bu futbol derken?sen uzay futbolu oynadın ve yendinmi evinde başakşehiri.?sizden iyi takım ve adamların 2 şutu var sizin neyiniz vardı ?
- OyunbOZAN
Toplam 16
Yorum
gkhgny1907 hakeme rağmen galip gelen takımımı tebrik ediyorum.şimdi wodafonda ünvancık sökmeye geldi oda bizim işimiz.hadi şimdide 11 kişi defans yapın
İşte temsilcilerimizin maç programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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