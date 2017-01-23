 İşte temsilcilerimizin maç programı – Fotomaç – 23 Ocak 2017
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    23 Ocak 2017, Pazartesi
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    İşte temsilcilerimizin maç programı

    İşte temsilcilerimizin maç programı

    THY Euroleague’de 19. hafta heyecanı yarın oynanacak UNICS Kazan - Fenerbahçe karşılaşmasıyla başlayacak.

    THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı yarın ve 25 Ocak Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda UNICS Kazan ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Odeabank, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Maccabi FOX'u konuk edecekken, Anadolu Efes ise sahasında Darüşşafaka Doğuş ile karşılaşacak.

    THY Euroleague'in 19. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

    24 Ocak Salı
    18:00 UNICS Kazan - Fenerbahçe
    20:00 Galatasaray Odeabank - Maccabi FOX
    20:45 Panathinaikos Superfoods - Barcelona Lassa
    22:00 Baskonia - Kızılyıldız

    25 Ocak Çarşamba
    20.00 Zalgiris Kaunas - CSKA Moskova
    20.30 Anadolu Efes - Darüşşafaka Doğuş
    21.00 Brose Baskets Bamberg - Real Madrid
    21.00 Olimpia Milano - Olympiakos
    1. 23 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:42
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