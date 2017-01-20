 Efes’in nefesi yetmedi: 78-89 – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Efes’in nefesi yetmedi: 78-89

    Efes’in nefesi yetmedi: 78-89
    THY Avrupa Ligi'nde 18. hafta mücadelesinde Barcelona Lassa'ya konuk olan , iyi başladığı maçın sonunu getiremedi: 78- 89. İlk çeyreği 16-15 yenik kapayan Efes, ikinci periyotta 19-17'lik bir seri yakaladı ve soyunma odasına 34-33 önde girdi. İkinci yarıya tutuk başlayan temsilcimiz, 30-19'luk seri yakalayan Barcelona karşısında final periyoduna 63-53 mağlup girdi ve maçı 89-78 kaybetti.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:53
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