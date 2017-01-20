Efes’in nefesi yetmedi: 78-89
THY Avrupa Ligi'nde 18. hafta mücadelesinde Barcelona Lassa'ya konuk olan Anadolu Efes, iyi başladığı maçın sonunu getiremedi: 78- 89. İlk çeyreği 16-15 yenik kapayan Efes, ikinci periyotta 19-17'lik bir seri yakaladı ve soyunma odasına 34-33 önde girdi. İkinci yarıya tutuk başlayan temsilcimiz, 30-19'luk seri yakalayan Barcelona karşısında final periyoduna 63-53 mağlup girdi ve maçı 89-78 kaybetti.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
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