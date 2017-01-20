Daçka evinde 'Kazan'dı!

THY Euroleague 18. haftada Galatasaray, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ardından sahaya çıkan Darüşşafaka Doğuş, UNICS Kazan'ı 71-64 mağlup ederek 18. maçında 10. galibiyetini elde etti.



Darüşşafaka Doğuş'ta Adrien Moerman 17 sayıyla maçın en skoreri olurken, Brad Wanamaker 16 sayı 7 rebound 5 asist ile galibiyette büyük pay sahibi oldu.



Darüşşafaka'nın genç yıldızı Zizic 13 sayı ile oynadı. UNICS Kazan'da Keith Langford'ın 16 sayısı mağlubiyete engel olmadı.