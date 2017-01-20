 Daçka evinde 'Kazan'dı! – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Daçka evinde 'Kazan'dı!

    Daçka evinde 'Kazan'dı!

    'in 18. hafta mücadelesinde temsilcimiz , UNICS Kazan'ı 71-64 mağlup etmeyi başardı.

    18. haftada Galatasaray, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ardından sahaya çıkan , UNICS Kazan'ı 71-64 mağlup ederek 18. maçında 10. galibiyetini elde etti.

    Darüşşafaka Doğuş'ta Adrien Moerman 17 sayıyla maçın en skoreri olurken, Brad Wanamaker 16 sayı 7 rebound 5 asist ile galibiyette büyük pay sahibi oldu.

    Darüşşafaka'nın genç yıldızı Zizic 13 sayı ile oynadı. UNICS Kazan'da Keith Langford'ın 16 sayısı mağlubiyete engel olmadı.

    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:54
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