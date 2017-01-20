Daçka evinde 'Kazan'dı!
THY Euroleague'in 18. hafta mücadelesinde temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş, UNICS Kazan'ı 71-64 mağlup etmeyi başardı.
THY Euroleague 18. haftada Galatasaray, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in ardından sahaya çıkan Darüşşafaka Doğuş, UNICS Kazan'ı 71-64 mağlup ederek 18. maçında 10. galibiyetini elde etti.
Darüşşafaka Doğuş'ta Adrien Moerman 17 sayıyla maçın en skoreri olurken, Brad Wanamaker 16 sayı 7 rebound 5 asist ile galibiyette büyük pay sahibi oldu.
Darüşşafaka'nın genç yıldızı Zizic 13 sayı ile oynadı. UNICS Kazan'da Keith Langford'ın 16 sayısı mağlubiyete engel olmadı.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:54
- Fenerbahçe'ye müjde: Kjaer takımla çalıştı
Toplam 5
Yorum
başkan ya bu fenerlılere yazık adamlar nanili persie li kjaer li kadroyla şampiyon olamıcak gs yasin olcan umut bulutla sampıyon oldu
- "Transfer yaparsak sürpriz olur"
Toplam 5
Yorum
kaaan fb bjk bence türkiye kupasına asılıp yıpranmamaları lazım avrupa öncesi
- Antep’te stat heyecanı
Toplam 2
Yorum
baklavaci Yeni stad yapildi neye yarar icinde kimse olmadiktan sonra altin kaplasan olmaz taraftar maca gitmiyor gitmeli konya örnegi var bakin nasil
Daçka evinde 'Kazan'dı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.