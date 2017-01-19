 THY Avrupa Ligi heyecanı – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    heyecanı

    THY Avrupa Ligi heyecanı
    T HY Avrupa Ligi'nde heyecan, 18. hafta maçlarıyla sürecek. Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank ligde puan arayacak.

    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:16
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