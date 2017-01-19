Fenerbahçe Panathinaikos'u ezdi
Fenerbahçe, THY Euroleague'de sahasında Panathinaikos'u 84-63 mağlup etti ve 11. galibiyetini elde etti. Ekpe Udoh'un sakatlık nedeniyle forma giymediği maçta genç oyuncu Ahmet Düverioğlu 13 sayı 4 ribaund 1 asistlik performansla yıldızlaştı.
THY Euroleague 18. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 84-63'lük skorla mağlup etti.
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- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:24
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Toplam 47
Yorum
baron Iyi paraya gitti yoksa seneye fenerbahceye gidebilirdi besiktastan zekice bi hareket geldi tebrik ediyorum yonetimi
- ''Rodallega’yı verdik''
Toplam 16
Yorum
bezgin taraftar Webo veya stancu bizim için uygun forvetlerdi bence. 12 gün oldu rodallega haberi verileli, bir antipati olmadı değil hani.Hayırlı olur inş
- Ekici’ye Of’tan yanıt
Toplam 25
Yorum
türk61 trabzona eylenceyi sevmeyen futbolcu gerek,trabzon kücük oldugu icin adam neyaparsa hemen duyuluyor ondan cogu futbolcu kaciyor diye düsünü
Fenerbahçe Panathinaikos'u ezdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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