 Fenerbahçe Panathinaikos'u ezdi – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe Panathinaikos'u ezdi

    Fenerbahçe Panathinaikos'u ezdi

    Fenerbahçe, THY Euroleague'de sahasında Panathinaikos'u 84-63 mağlup etti ve 11. galibiyetini elde etti. Ekpe Udoh'un sakatlık nedeniyle forma giymediği maçta genç oyuncu Ahmet Düverioğlu 13 sayı 4 ribaund 1 asistlik performansla yıldızlaştı.

    THY Euroleague 18. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 84-63'lük skorla mağlup etti.

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    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:24
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