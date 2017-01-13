Alkışlar Daçka’ya
THY Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş, evinde konuk ettiği Baskonia’yı yenip, ligdeki 9’uncu galibiyetini aldı
THY Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçta Darüşşafaka Doğuş, İspanyol temsilcisi Baskonia'yı 9 sayı farkla yendi: 98-89. İlk çeyreği 20-24 geride bitiren temsilcimiz, devreye 47-46 önde girdi. İkinci yarıda etkili oynayan Daçka, 3. çeyreği 77- 68'le geçerken maçı da 98-89 kazanıp, 17'nci maçında 9. galibiyetini aldı.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
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