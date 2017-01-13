 Alkışlar Daçka’ya – Fotomaç – 13 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Alkışlar Daçka’ya

    Alkışlar Daçka’ya

    THY Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş, evinde konuk ettiği Baskonia’yı yenip, ligdeki 9’uncu galibiyetini aldı

    THY Avrupa Ligi'nde dün oynanan maçta Darüşşafaka Doğuş, İspanyol temsilcisi Baskonia'yı 9 sayı farkla yendi: 98-89. İlk çeyreği 20-24 geride bitiren temsilcimiz, devreye 47-46 önde girdi. İkinci yarıda etkili oynayan Daçka, 3. çeyreği 77- 68'le geçerken maçı da 98-89 kazanıp, 17'nci maçında 9. galibiyetini aldı.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:02
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alkışlar Daçka’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.