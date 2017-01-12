Sahne Daçka’nın
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden başarılı temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş bugün İspanyol ekibi Baskonia'yı konuk edecek. Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Lig TV3'ten yayınlanacak. Temsilcimiz, rakibine karşı deplasmanda oynanan ilk müsabakayı 73-52 kaybetmişti.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
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