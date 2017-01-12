 Sahne Daçka’nın – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Sahne Daçka’nın

    Sahne Daçka’nın
    THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden başarılı temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş bugün İspanyol ekibi Baskonia'yı konuk edecek. Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Lig TV3'ten yayınlanacak. Temsilcimiz, rakibine karşı deplasmanda oynanan ilk müsabakayı 73-52 kaybetmişti.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:38
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