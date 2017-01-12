Darüşşafaka İspanyol ekibini yıktı
Euroleague'de Darüşşafaka Doğuş, sahasında Baskonia'yı 98-89 mağlup etti.
Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında İspanya'nın Baskonia takımını 98-89 mağlup etti.
Bu sonucun ardından Darüşşafaka Doğuş, ligdeki 9. galibiyetini elde ederken, Baskonia sahadan 6. kez mağlubiyetle ayrıldı.
İki takımın da sert savunma yaparak başladığı karşılaşmanın 5. dakikası İspanyol ekibinin 8-4 üstünlüğü ile geçildi. Darüşşafaka Doğuş, hücumlardan eli boş dönerken, Hanga ile etkili olan Baskonia, 7. dakikada farkı 11 sayıya yükseltti: 17-6. Ev sahibi ekip, 7-0'lık seri yakalayarak farkı azaltsa da İspanya temsilcisi ilk çeyreği 24-20 önde kapattı.
İkinci çeyreğe hızlı başlayan Darüşşafaka Doğuş, 7-0'lık yeni bir seri yaparak skoru 27-24 lehine çevirmeyi başardı. Bertans'ın performansıyla kritik sayılar üreten ev sahibi takım, Wilbekin'in üç sayılık atışlarıyla 14. dakikayı 34-30 önde geçti. İki takımın da karşılıklı sayılar ürettiği bölümde üstünlüğünü korumayı başaran yeşil-siyahlılar, soyunma odasına 47-46 galip gitti.
Üçüncü çeyreğe Wilbekin'in peş peşe basketleriyle başlayan Darüşşafaka Doğuş, 23. dakikada skoru 54-49'a getirdi. Savunmada daha dirençli bir oyun ortaya koymaya başlayan ve hızlı hücumlarla sonuca gitmeye çalışan ev sahibi takım, 29. dakikada farkı 9 sayıya (70-61) taşımayı başardı ve çeyreği 77-68 üstünlükle tamamladı.
Son periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen Darüşşafaka Doğuş, pota altından bulduğu sayılarla üstünlüğünü korudu. İspanya temsilcisi, Shengelia ve Budinger'in basketleriyle skor üretmeye çalışsa da Darüşşafaka Doğuş oyunun kontrolünü kaybetmedi ve mücadeleyi 98-89 kazandı.
Maçın en skorer oyuncusu Darüşşafaka Doğuş formasıyla 29 sayı kaydeden Bertans olurken, Wanamaker 21 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Konuk ekipte ise Hanga'nın 19 sayısı mağlubiyete engel olamadı.
Öte yandan karşılaşmayı Beşiktaşlı futbolcular Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun, Ryan Babel ve Atiba Hutchinson da izledi.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:34
- MHK'dan F.Bahçe'ye yanıt
Toplam 4
Yorum
EMİN KIVIRMA İLE BİR YERE VARILMAZ.NET OLABİLİYORMUSUN,OLAMAZSIN,CEVABIN BİLE MANİDAR.NEYMİŞ SEZON SONU EŞİTLİK SAĞLANIRMIŞ.NEREDEN BİLİYORSUN.DEMEK Kİ AYARLAMA YAPACAKSIN.BEN ÖYLE ANLIYORUM.İNSANLARI LAYIK OLMADIĞI YERLERE GETİRMEYECEKSİN.NE YAZIK Kİ SENİ GETİREN DE YANLIŞ YERDE.
- Olcay Şahan sözleşme imzaladı
Toplam 14
Yorum
Teşekürler Olcay Beşiktaşa çok emek verdin çok sevildin inanıyorum Trabzondada çok sevileceksin iyiki varsın
- F.Bahçe'nin kupası çalındı!
Toplam 71
Yorum
FATİH SULTAN TEKKE ''O KUPA ZATEN ÇALINTI'' O kadar dağılın
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