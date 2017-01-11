THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 17. hafta maçlarıyla sürecek.
Ligde 10 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, yarın Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'ye konuk olacak. Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. Sarı-lacivertliler, ilk yarıdaki karşılaşmada rakibini 87-72 mağlup etmişti.
Organizasyondaki son 2 maçında sahadan mağlup ayrılan 8 galibiyetli Darüşşafaka Doğuş, yarın İspanyol temsilcisi Baskonia'yı ağırlayacak. Volkswagen Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de oynanacak. İki ekip arasında İspanya'da oynanan ilk maç Baskonia'nın 73-52'lik üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
Geride kalan 16 haftada rakiplerine 8 kez üstünlük kuran Anadolu Efes, 13 Ocak Cuma günü Yunan temsilcisi Panathinaikos Superfoods deplasmanına çıkacak. TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmaya Atina'daki Olimpik Spor Merkezi ev sahipliği yapacak. Lacivert-beyazlılar, sahasında oynadığı ilk karşılaşmadan 91-83 galip ayrılmıştı.
THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçı kaybeden Galatasaray Odeabank, 13 Ocak Cuma günü Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşı karşıya gelecek. Ligde 4 galibiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, saat 20.00'de başlayacak maçta rakibini Abdi İpekçi Arena'da konuk edecek. İki takım arasında Litvanya'da yapılan ilk maçı Zalgiris 87-75 kazanmıştı.
- Program
THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.00 UNICS Kazan (Rusya) - Brose Bamberg (Almanya)
20.00 Darüşşafaka Doğuş - Baskonia (İspanya)
22.45 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Fenerbahçe
23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)
13 Ocak Cuma:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
20.00 Galatasaray Odeabank - Zalgiris (Litvanya)
22.45 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Anadolu Efes
23.00 Real Madrid (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail)
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:01
- Ya Kartal ya Avrupa
Toplam 4
Yorum
relaks Avrupa da seni kim ne yapsn kerim..maç tek senle oynanmıyorki..sahada sana ayrı bir top lazım sanki..
- Ekici savaşı!
Toplam 22
Yorum
darkness1907 yok artık Alper Potuk verilecekmiş daha neler, Alper Fenerde iki yönlü oynayan tek orta saha ve Mehmet Ekiciden çok daha faydalı bir oyuncu
- Yırtıcı forvet: Adrian Ramos
Toplam 15
Yorum
wolverine82 hck/bjk valla sonunda istediğin olucak gibi kardeşim bayadır guıdettı ramos yazdığını ve erazo yazdığını bilirim işallah gelir bu adam dediğin gibi bize uyacak tam futbolcu işallah uygun fiyata getirebiliriz
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