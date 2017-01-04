İşte 16. hafta programı
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 16. hafta maçlarıyla sürecek.
Organizasyonun ilk yarısında 7 maçtan galip ayrılan Anadolu Efes, haftanın ilk maçında yarın Galatasaray Odeabank'ı konuk edecek. Abdi İpekçi Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Lacivert-beyazlı ekip, ligde aldığı 4 galibiyetle son sırada yer alan Galatasaray Odeabank'ı ilk maçta 86-76 mağlup etmişti.
THY Avrupa Ligi'nin ilk yarısını 8 galibiyetle tamamlayan Darüşşafaka Doğuş ise yarın İsrail ekibi Maccabi FOX'a konuk olacak. Menora Mivtachim Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.05'te başlayacak. İki ekip arasında İstanbul'da yapılan ilk karşılaşmayı Darüşşafaka Doğuş 86-84 kazanmıştı.
Ligin ilk devresinde rakiplerine 9 kez üstünlük kuran Fenerbahçe, 6 Ocak Cuma günü İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, saat 20.45'te oynanacak maçta rakibini Ülker Sports Arena'da ağırlayacak. İtalya'da oynanan ilk karşılaşma Fenerbahçe'nin 79-70 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.
- Program
THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.30 Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank
22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Barcelona Lassa (İspanya)
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Darüşşafaka Doğuş
23.00 Baskonia (İspanya) - UNICS Kazan (Rusya)
6 Ocak Cuma:
20.45 Fenerbahçe - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
23.00 Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:44
- Ekici tamam
Toplam 25
Yorum
10 numara tamam da ekici 10 numara değil ki. adam bildiğin 8 numara. ayrıca Fenerbahçede oynayabilmesi de şüpheli
- ‘Kocaman’ bir umut
Toplam 4
Yorum
KONYASPOR Emenike sorunlu adam konyadaki huzuru bozar bedava bile verseler böyle insanı istemeyiz
- Podolski Çin’de!
Toplam 8
Yorum
bjkli cin heryere para saciyor en az 10 milyon istenmeliydi podolski icin
İşte 16. hafta programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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