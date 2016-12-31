CSKA Moskova liderliğini sürdürdü

Geçen hafta Fenerbahçe'ye kaybeden, bu hafta da Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'ye 78-67 yenilen CSKA Moskova, ligdeki 3. mağlubiyetini yaşamasına rağmen 12 galibiyetle liderliğini devam ettirdi.

Konuk olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımına 71-62 yenilen Fenerbahçe, 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle normal sezonun ilk devresini 6. sırada tamamladı.

Deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya 81-77'lik skorla boyun eğen Darüşşafaka Doğuş, ligde 7 yenilgi ve 8 galibiyetle ilk yarıyı 7. sırada bitirdi.

Evinde İspanya'nın Real Madrid ekibine 80-78 yenilen Anadolu Efes, 8 mağlubiyet ve 7 galibiyetle 9. sırada yer aldı.

Sahasında Almanya temsilcisi Brose Bamberg'e 90-75 mağlup olarak üst üste 3. yenilgisini yaşayan Galatasaray Odeabank, 11 mağlubiyet ve 4 galibiyetle 16. ve son sırada kaldı.

Sonuçlar

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya): 78-80

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - CSKA Moskova (Rusya): 78-67

Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe: 71-62

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Zalgiris (Litvanya): 70-78

Baskonia (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 101-88

UNICS Kazan (Rusya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 83-81

Galatasaray Odeabank - Brose Bamberg (Almanya): 75-90

Barcelona Lassa (İspanya) - Darüşşafaka Doğuş: 81-77

Puan durumu

Takım O G M AS YS Av 1 CSKA Moskova 15 12 3 1326 1211 115 2 Real Madrid 15 10 5 1304 1204 100 3 Olympiakos 15 10 5 1179 1113 66 4 Baskonia 15 10 5 1204 1157 47 5 Panathinaikos Superfoods 15 9 6 1158 1105 53 6 Fenerbahçe 15 9 6 1130 1144 -14 7 Darüşşafaka Doğuş 15 8 7 1171 1173 -2 8 Kızılyıldız MTS 15 7 8 1115 1117 -2 9 Anadolu Efes 15 7 8 1243 1264 -21 10 Barcelona Lassa 15 7 8 1082 1118 -36 11 Brose Bamberg 15 6 9 1205 1205 0 12 Zalgiris 15 6 9 1217 1235 -18 13 Unics Kazan 15 6 9 1203 1232 -29 14 Maccabi FOX 15 5 10 1194 1244 -50 15 EA7 Emporio Armani Milan 15 4 11 1215 1305 -90 16 Galatasaray Odeabank 15 4 11 1168 1287 -119



THY Avrupa Ligi'nde ikinci yarı, ara verilmeden, 5 ve 6 Ocak'ta oynanacak 16. hafta maçlarıyla başlayacak.