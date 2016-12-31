CSKA Moskova liderliğini sürdürdü
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ilk yarının tamamlandığı 15. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova, liderliğini sürdürdü.
Geçen hafta Fenerbahçe'ye kaybeden, bu hafta da Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'ye 78-67 yenilen CSKA Moskova, ligdeki 3. mağlubiyetini yaşamasına rağmen 12 galibiyetle liderliğini devam ettirdi.
Konuk olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımına 71-62 yenilen Fenerbahçe, 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle normal sezonun ilk devresini 6. sırada tamamladı.
Deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona Lassa'ya 81-77'lik skorla boyun eğen Darüşşafaka Doğuş, ligde 7 yenilgi ve 8 galibiyetle ilk yarıyı 7. sırada bitirdi.
Evinde İspanya'nın Real Madrid ekibine 80-78 yenilen Anadolu Efes, 8 mağlubiyet ve 7 galibiyetle 9. sırada yer aldı.
Sahasında Almanya temsilcisi Brose Bamberg'e 90-75 mağlup olarak üst üste 3. yenilgisini yaşayan Galatasaray Odeabank, 11 mağlubiyet ve 4 galibiyetle 16. ve son sırada kaldı.
Sonuçlar
THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya): 78-80
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - CSKA Moskova (Rusya): 78-67
Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe: 71-62
EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Zalgiris (Litvanya): 70-78
Baskonia (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail): 101-88
UNICS Kazan (Rusya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 83-81
Galatasaray Odeabank - Brose Bamberg (Almanya): 75-90
Barcelona Lassa (İspanya) - Darüşşafaka Doğuş: 81-77
Puan durumu
|Takım
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|1
|CSKA Moskova
|15
|12
|3
|1326
|1211
|115
|2
|Real Madrid
|15
|10
|5
|1304
|1204
|100
|3
|Olympiakos
|15
|10
|5
|1179
|1113
|66
|4
|Baskonia
|15
|10
|5
|1204
|1157
|47
|5
|Panathinaikos Superfoods
|15
|9
|6
|1158
|1105
|53
|6
|Fenerbahçe
|15
|9
|6
|1130
|1144
|-14
|7
|Darüşşafaka Doğuş
|15
|8
|7
|1171
|1173
|-2
|8
|Kızılyıldız MTS
|15
|7
|8
|1115
|1117
|-2
|9
|Anadolu Efes
|15
|7
|8
|1243
|1264
|-21
|10
|Barcelona Lassa
|15
|7
|8
|1082
|1118
|-36
|11
|Brose Bamberg
|15
|6
|9
|1205
|1205
|0
|12
|Zalgiris
|15
|6
|9
|1217
|1235
|-18
|13
|Unics Kazan
|15
|6
|9
|1203
|1232
|-29
|14
|Maccabi FOX
|15
|5
|10
|1194
|1244
|-50
|15
|EA7 Emporio Armani Milan
|15
|4
|11
|1215
|1305
|-90
|16
|Galatasaray Odeabank
|15
|4
|11
|1168
|1287
|-119
THY Avrupa Ligi'nde ikinci yarı, ara verilmeden, 5 ve 6 Ocak'ta oynanacak 16. hafta maçlarıyla başlayacak.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 10:37
- Dimdik ayaktayız
Toplam 1
Yorum
Y A İnaniyorsaniz böyle bir demeç niye..?
- Fenerbahçe Oleksandr Karavaev'i transfer etti
Toplam 31
Yorum
lens bence advocaat bu adamı almakla iyi etmiş artık sol kanata v.sen in yerine karavaev oynıcak
- Cavcav, Ahmet Çalık için ‘takım’ istedi
Toplam 40
Yorum
aslanlı YANINA BONUS OLARAK BRUMA VEYA MUSLEREDA VERELİMMİ CAVCAV YAZIK .SATMIYORUM DE OLSUN.
CSKA Moskova liderliğini sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.