 Daçka salladı ama yıkamadı! – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    Daçka salladı ama yıkamadı!

    Daçka salladı ama yıkamadı!
    'nde , 'ya konuk oldu. Son anları büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Barcelona gülen taraf oldu. İspanyol ekibi karşılaşmadan 82-77 galip ayrıldı.

    Ayrıntılar geliyor...
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:46
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