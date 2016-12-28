 Temsilcilerimizin maçları ne zaman? – Fotomaç – 28 Aralık 2016
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    28 Aralık 2016, Çarşamba
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    Temsilcilerimizin maçları ne zaman?

    Temsilcilerimizin maçları ne zaman?

    THY Euroleague’de 15. haftanın açılış maçında Anadolu Efes, sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.

    THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı yarın ve 30 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalar ile yaşanacak ve normal sezonun ilk yarısı bu maçlarla sona erecek. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Real Madrid'i Abdi İpekçi Spor Salonu'nda ağırlayacak. Fenerbahçe Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olurken, Galatasaray Odeabank ise Brose Baskets Bamberg ile İstanbul'da oynayacak. Haftanın son maçında Darrüşafaka Doğuş İspanya'da Barcelona Lassa ile karşılaşacak.

    THY Euroleegue'de 15. haftada oynanacak maçların programı şöyle:

    29 Aralık Perşembe
    20.00 Anadolu Efes - Real Madrid
    21.00 Kızılyıldız - CSKA Moscow
    22.00 Olympiakos - Fenerbahçe
    22.45 EA7 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas
    23.00 Baskonia - Maccabi FOX Tel Aviv

    30 Aralık Cuma
    19.00 UNICS Kazan - Panathinaikos Superfoods
    20.00 Galatasaray Odeabank - Brose Baskets Bamberg
    23.00 FC Barcelona Lassa - Darüşşafaka Doğuş
    1. 28 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:00
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