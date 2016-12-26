Daçka’ya kötü haber
Euroleague CEO'su Bertomeu'dan Darüşşafaka için şok açıklama... Bu sezon wild card ile turnuvaya katılan Daçka'nın gelecek yıl şansının olmayacağını belirten Bertomeu, "A lisanslı 11 takımla EuroCup, VTB, Adriyatik, Almanya ve İspanya şampiyonları olacak" dedi.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Taison imzalıyor
Toplam 21
Yorum
muzaffer hayırlı uğurlu olsun
- Yıkım ekibi
Toplam 25
Yorum
yorumsuz bu maca yorum yapmiyacagim futboldan cok anlayan trabzonlular yapsin.
- Advocaat'tan transfer müjdesi
Toplam 6
Yorum
KrAlex Ben Arfa çok iyi bir transfer olur. Emenike zaten kiralandı seneyede muhtemelen alıcı çıkar 3 e 5 e bakmadan satarız. Salih falan satın gitsin bu takımın topcusu değil. Hakan Çinemre Uygar bu tip gençleri yetiştirin.
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