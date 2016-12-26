 Daçka’ya kötü haber – Fotomaç – 26 Aralık 2016
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    26 Aralık 2016, Pazartesi
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    Daçka’ya kötü haber

    Daçka’ya kötü haber
    Euroleague CEO'su Bertomeu'dan Darüşşafaka için şok açıklama... Bu sezon wild card ile turnuvaya katılan Daçka'nın gelecek yıl şansının olmayacağını belirten Bertomeu, "A lisanslı 11 takımla EuroCup, VTB, Adriyatik, Almanya ve İspanya şampiyonları olacak" dedi.
    1. 26 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:54
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