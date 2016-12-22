Thunder'ı yine Westbrook uçurdu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder forması giyen Russell Westbrook, 46 sayı attığı Atlanta Hawks maçından sonra New Orleans Pelicans'a karşı da 42 sayı kaydetti.
Thunder'ın yıldız oyuncusu Westbrook, 46 sayı attığı Atlanta Hawks maçından sonra Pelicans'a karşı da 40 sayı barajını geçti ve karşılaşmayı 42 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle tamamladı. Yedek oyuncu Alex Abrines, 18 sayılık katkıda bulundu.
Maçta 34 sayı, 15 ribaunt üreten ev sahibi Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis ise bu sezon 9. kez 30 sayı ve 15 ribaunt barajlarını aştı. Pelicans'ta oynayan Ömer Aşık, skor üretemediği maçta 2 ribaunt aldı.
- Marc Gasol kariyer rekorunu egale etti
Memphis Grizzlies, İspanyol pivotu Marc Gasol'ün 38 sayıyla kariyer rekorunu egale ettiği mücadelede, Detroit Pistons'ı deplasmanda 98-86 yendi.
Grizzlies'te JaMychal Green, 10 sayı ve 9 ribauntla Gasol'e destek verdi. Peş peşe 4. yenilgisini alan Pistons'ta Reggie Jackson ve Jon Leuer 18'er sayı, Andre Drummond ise 13 sayı, 19 ribauntla oynadı.
- Cavaliers'tan art arda 3. galibiyet
Son şampiyon Cleveland Cavaliers, sahasında oynadığı Milwaukee Bucks karşılaşmasından 113-102 galip ayrıldı ve arka arkaya 3. maçını kazandı.
Cavaliers'ı galibiyete, 31 sayı, 13 asist, 6 ribauntla maçı tamamlayan Kyrie Irving ve 29 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üreten LeBron James taşıdı.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 28 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Jabari Parker ise 27 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'e 5 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 113-102
Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 84-92
Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 86-98
Chicago Bulls-Washington Wizards: 97-107
New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 110-121
Phoenix Suns-Houston Rockets: 111-125
Utah Jazz-Sacramento Kings: 93-94
Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 95-96
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 10:57
- İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi
Toplam 4
Yorum
taraftar size unutamayacağınız bir yeni yıl hediyesiyle geliyoruzzz.bekleyin.
- İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi
Toplam 4
Yorum
işte hakemlerimiz cüneyt deniz alper hüseyin yunus bülent fırat özgür mete tolga halis adı halis ama niyetler hiç halis değil FB BJK GS nin kazanması için ne gerekirse yapılıyor 2li mücadelelerde top fb gs deyse devam top rakipte kalmışsa FB GS lehine faul. Serdar Titayı itiyor bir şey yapmadım diye ellerini kaldırıyor hakem kararını veriyor. Serdar Titaya çelme takıyor bir şey yapmadım diye ellerini kaldırıyor hakem kararını veriyor. hakem Mersinli oyunculara kart gösteriyor. FB li oyunculara kaşlarını çatıyor. Rıza hoca kenarda çıldırıyor. GS maçında 6. dakikada Adem Büyük düşürüldü faul verilseydi avantaj olacaktı. avantaj olmasın diye faul verilmedi. daha sonra Adem Büyük yine düşürüldü top Babelde kaldı Avantaj kuralı uygulanması gerekiyordu. Avantaj olmasın diye faul verildi. oyun geriye döndürüldü. oyuncular ters olsaydı her 2 pozisyonda sarı kart olurdu. bunlara tehlike olacak takımlar budanıyor. bunlardan deniz yüzüne gözüne bulaştırınca azledildi şimdi dili çözüldü.. konuşunca cezayı yedi...
- Van Persie şoku
Toplam 11
Yorum
kemal geleli 2 yıl oldu ,adam ya sakat,ya antrenman eksiği var ya da küs...iki maç var üç maç yok...ama yılda 5 milyon cepte..bu nasıl transfer?...
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