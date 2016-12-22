Fenerbahçe, Moskova deplasmanında

Fenerbahçe, THY Euroleague'in 14. haftasında yarın TSİ 20.00'de Rusya deplasmanında CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 13 haftada sarı-lacivertliler 8 galibiyet, 5 mağlubiyetle 6. sırada yer alırken, Moskova ekibi ise 12 galibiyet ve 1 mağlubiyetle zirvede bulunuyor.

CSKA Moskova formda

Euroleague'in şampiyonluk adaylarından olan CSKA Moskova bu sezon oynadığı maçlarda da ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz sezonda şampiyon olan Moskova ekibi, ligde geride kalan 13 maçta sadece 1 kez parkeden boynu bükük ayrıldı. Sezona Galatasaray Odeabank'i Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yenerek başlayan CSKA Moskova tek yenilgisini deplasmanda oynadığı Darüşşafaka Doğuş'tan aldı. Rus temsilcisi son hafta ise İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv Fox'u mağlup etti.

Fenerbahçe rövanş peşinde

Geçtiğimiz sezon Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen THY Euroleague finalinde CSKA Moskova ile karşılaşan Fenerbahçe, uzatmalara giden maçta 101-96 mağlup olmuştu. Bu sezon Euroleague'de 5 yenilgisi bulunan sarı-lacivertliler, son iki maçtır da galip gelemiyor. Fenerbahçe, bu karşılaşmayı hem bu kötü seriyi bitirmek hem de geçen sezon finalinin rövanşı olarak nitelendiriyor.

İstatistikler iki takım

Fenerbahçe, Euroleague'de bu sezon 76.4 sayı, 33.1 ribaund ve 17.5 asist ortalamalarıyla oynarken, CSKA Moskova ise 91.1 sayı, 33.4 ribaund ve 20.6 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlileri 12.7 sayı ortlamasıyla oynayan Kostas Sloukas sırtlarken, Moskova ekibinde ise Nando de Colo 21.0 sayı ortalamasıyla oynuyor.