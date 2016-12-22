 Darüşşafaka'nın konuğu Maccabi FOX – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Darüşşafaka'nın konuğu Maccabi FOX

    Darüşşafaka'nın konuğu Maccabi FOX

    Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın İsrail'in Maccabi FOX ekibini konuk edecek.

    Volkswagen Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.45'te başlayacak ve LigTV 3 ile TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

    Organizasyonda üst üste yaşadığı 4 yenilginin ardından son 2 karşılaşmada İspanyol ekibi Real Madrid ile Fenerbahçe'yi mağlup eden Darüşşafaka Doğuş, Maccabi FOX karşısında da kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

    Geride kalan maçlarda 7 galibiyet, 6 mağlubiyetlik performans sergileyen David Blatt yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, toplam 16 takımın mücadele ettiği ligde 7. sırada yer alıyor. Son 4 maçında rakiplerine üstünlük kuramayan Maccabi FOX ise 5 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor.

    İki ekip, THY Avrupa Ligi'nde ilk kez geçen sezon karşı karşıya geldi. Rakibini deplasmanda 84-73 mağlup eden Darüşşafaka Doğuş, İstanbul'da oynanan müsabakada 70-66'lık skorla yenilmişti.

    1. 22 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:48
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