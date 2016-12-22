Darüşşafaka'nın konuğu Maccabi FOX
Darüşşafaka Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın İsrail'in Maccabi FOX ekibini konuk edecek.
Organizasyonda üst üste yaşadığı 4 yenilginin ardından son 2 karşılaşmada İspanyol ekibi Real Madrid ile Fenerbahçe'yi mağlup eden Darüşşafaka Doğuş, Maccabi FOX karşısında da kazanarak galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.
Geride kalan maçlarda 7 galibiyet, 6 mağlubiyetlik performans sergileyen David Blatt yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, toplam 16 takımın mücadele ettiği ligde 7. sırada yer alıyor. Son 4 maçında rakiplerine üstünlük kuramayan Maccabi FOX ise 5 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor.
İki ekip, THY Avrupa Ligi'nde ilk kez geçen sezon karşı karşıya geldi. Rakibini deplasmanda 84-73 mağlup eden Darüşşafaka Doğuş, İstanbul'da oynanan müsabakada 70-66'lık skorla yenilmişti.
- 22 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 11:48
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