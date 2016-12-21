THY Euroleague’de 14. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 14. haftanın açılış maçında Galatasaray Odeabank, yarın Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Anadolu Efes ile karşılaşacak.

THY Euroelague'de 14. hafta heyecanı yarın ve 23 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Türk derbisine sahne olacak mücadelede Galatasaray Odeabank, evinde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Rusya deplasmanında CSKA Moskova ile oynayacakken, Darüşşafaka Doğuş da Maccabi FOX Tel Aviv'i ağırlayacak. Haftanın kapanış maçında ise FC Barcelona Lassa ile EA7 Olimpia Milano İspanya'da karşılaşacak.



THY Euroleague'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



22 Aralık Perşembe

20.00 Galatasaray Odeabank - Anadolu Efes

21.00 Kızılyıldız - Real Madrid

21.00 Zalgiris Kaunas - UNICS Kazan

22.00 Brose Baskets Bamberg - Olympiakos



23 Aralık Cuma

20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe

20.45 Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FOX Tel Aviv

22.15 Panathinaikos Superfoods - Baskonia

23.00 FC Barcelona Lassa - EA7 Olimpia Milano