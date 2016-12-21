 THY Euroleague’de 14. hafta heyecanı – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    THY Euroleague’de 14. hafta heyecanı

    THY Euroleague’de 14. hafta heyecanı

    THY Euroleague’de 14. haftanın açılış maçında Galatasaray Odeabank, yarın Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Anadolu Efes ile karşılaşacak.

    THY Euroelague'de 14. hafta heyecanı yarın ve 23 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Türk derbisine sahne olacak mücadelede Galatasaray Odeabank, evinde Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Rusya deplasmanında CSKA Moskova ile oynayacakken, Darüşşafaka Doğuş da Maccabi FOX Tel Aviv'i ağırlayacak. Haftanın kapanış maçında ise FC Barcelona Lassa ile EA7 Olimpia Milano İspanya'da karşılaşacak.

    THY Euroleague'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

    22 Aralık Perşembe
    20.00 Galatasaray Odeabank - Anadolu Efes
    21.00 Kızılyıldız - Real Madrid
    21.00 Zalgiris Kaunas - UNICS Kazan
    22.00 Brose Baskets Bamberg - Olympiakos

    23 Aralık Cuma
    20.00 CSKA Moskova - Fenerbahçe
    20.45 Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FOX Tel Aviv
    22.15 Panathinaikos Superfoods - Baskonia
    23.00 FC Barcelona Lassa - EA7 Olimpia Milano
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:15
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