Potada Türk damgası
THY Avrupa Ligi 13. haftasında bugün Fenerbahçe, saat 20.45’te Darüşşafaka’yı ağırlayacak. Yarınki derbi ise Galatasaray ile Anadolu Efes arasında oynanacak.
EN SON 2 YIL ÖNCE YENİLDİ
F.Bahçe, rakibiyle oynadığı son 7 maçı da kazandı. Doğuş, F.Bahçe'yi son olarak, yaklaşık 2 yıl önce STBL'de 5 Ocak 2015'te yenmişti.
- 21 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:09
- Gaziantepspor hazırlıkları sürdü
Toplam 2
Yorum
Kara Kartal Ağlamak size çok yakışıyor. Bükemediğiniz bileği öpeceksiniz. Hakemler aziz yıldırım başkan oldu olalı hep fenerin tarafını tutmuşlardır. Sadece bu dönem adil bir yönetim sergiliyorlar siz hakemleri bjk yi kayırdıkları için değil çelme takmadıkları için eleştiriyorsunuz. Bir de büyük harflerle yazınca sesin daha çok çıkmıyor? Büyük harfle yorum yazmak bence terbiyesizlik...
- İşte Ryan Babel'in geliş tarihi
Toplam 6
Yorum
gkhgny1907. gkhgny1907. sen takımının avrupada kimden 7 yemiş hangi takımdan bir araştırsana sana zahmet.adını çogu kişinin bilmediği takımdan
- Vargas’tan sıcak mesaj
Toplam 5
Yorum
SG RİEKERİNK MUSLERA DEFANS DÖRTLÜSÜ SELÇUK-DE JONG SNEİJDER VARGAS PODOLSİ BRUMA
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