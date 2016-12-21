 Potada Türk damgası – Fotomaç – 21 Aralık 2016
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    22 Aralık 2016, Perşembe
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    Potada Türk damgası

    Potada Türk damgası

    13. haftasında bugün , saat 20.45’te ’yı ağırlayacak. Yarınki derbi ise ile arasında oynanacak.

    'nin 13. ve 14. haftaları bir kez daha Türk derbilerine sahne olacak. Yeni formatta 4 Türk takımının yer aldığı THY Avrupa Ligi'nde bu hafta içi takımlar ikişer kez parkeye çıkacak. Ligin 13. haftasında bugün Fenerbahçe, Doğuş'u, yarın da Galatasaray Odeabank, 'i konuk edecek. F.Bahçe-Darüşşafaka arasındaki mücadele Ülker Sports Arena'da saat 20.45'te başlayacak ve LigTV 3'ten yayınlanacak. Bu sezon Avrupa Ligi'nde Türk takımları ikişer kez birbirlerine rakip oldu. Ekiplerimiz, son 21 yılda Avrupa arenasındaki çeşitli organizasyonlarda 47 kez karşı karşıya geldi. Avrupa'da Türk takımlarıyla yaptığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kuran F.Bahçe, oynadığı son 10 maçı da kazanmayı bildi.

    EN SON 2 YIL ÖNCE YENİLDİ
    F.Bahçe, rakibiyle oynadığı son 7 maçı da kazandı. Doğuş, F.Bahçe'yi son olarak, yaklaşık 2 yıl önce STBL'de 5 Ocak 2015'te yenmişti.
    1. 21 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:09
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