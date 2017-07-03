 Turkey wins European wheelchair basketball championship – Fotomaç – 03 Temmuz 2017
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    03 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Turkey wins European wheelchair basketball championship

    Turkey wins European wheelchair basketball championship

    Men's national team defeats Britain 76-69 at Friday's finals in European Wheelchair Basketball Championship in Spain

    The men's wheelchair basketball team of Turkey ranked first at the European Wheelchair Basketball Championship in the Spanish coastal city of Tenerife on Friday, according to official IWBF Europe website.

    Turkey has won every quarter to beat the Britain, 76-69.

    This is the first championship of Turkey at Europe's Wheelchair Basketball event.

    President Recep Tayyip Erdogan congratulated the team on its success via a social media message.

    1. 03 July 2017, Monday
    2. Modified: 12:16
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