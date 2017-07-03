Turkey wins European wheelchair basketball championship
Men's national team defeats Britain 76-69 at Friday's finals in European Wheelchair Basketball Championship in Spain
The men's wheelchair basketball team of Turkey ranked first at the European Wheelchair Basketball Championship in the Spanish coastal city of Tenerife on Friday, according to official IWBF Europe website.
Turkey has won every quarter to beat the Britain, 76-69.
This is the first championship of Turkey at Europe's Wheelchair Basketball event.
President Recep Tayyip Erdogan congratulated the team on its success via a social media message.
- 03 July 2017, Monday
- Modified: 12:16
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''Lige damga vuracağım''
Toplam 11
Yorum
muhterem Favori 11'inden bile ne kadar boş bir adam olduğu anlaşılıyor.Kendini Zidane dan filan üstün görüyor.Futbol boş konuşmakla oynanmıyor.
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Pepe’de akıl oyunları
Toplam 14
Yorum
YALÇINI. BEŞİKTAŞ A BAŞAK ŞEHİRDEN AYRILAN YALÇIN LAZIM. ÇOK İŞ YAPAR BJK DE. BJK DEFANSINI TOPLAR KAFADAN GEÇİT VERMEZ.. KAÇIRMAYIN FİKRET BAŞKAN
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Pepe’de akıl oyunları
Toplam 14
Yorum
PEPE ? Mİ PEPE MİSİN HEPE MİSİN NE İŞİN VAR BEŞİKTAŞ TA. SAÇININ KILLARI AĞARMIŞ GİT EVİNDE OTUR ARTIK. BEŞİKTAŞ IN SANA İHTİYACI YOK KARDEŞİM YOK
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