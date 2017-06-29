 Turkey's Agris bags gold in women's Taekwondo – Fotomaç – 29 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Turkey's Agris bags gold in women's Taekwondo

    Turkey's Agris bags gold in women's Taekwondo

    Zeliha Agris, 19, defeats Russian opponent in World Taekwondo Championship in women's 53-kg category

    Nineteen-year-old Turkish competitor Zeliha Agris on Wednesday defeated her Russian opponent to bag the gold in the women's 53-kg category at the 2017 World Taekwondo Championships.

    The championships, held in Muju County, South Korea from June 24 to July 3, saw Agris claiming her first gold medal by defeating Tatiana Kudashova 11-8 in a gold medal match.

    Agris advanced to the final match after beating her Uzbek opponent Dinorahon Mamadibragimova 11-7 in the semifinals.

    The women's bantamweight category in the championships limits players to a maximum of 53 kilograms in body mass.

    1. 29 June 2017, Thursday
    2. Modified: 11:55
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Turkey's Agris bags gold in women's Taekwondo haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.