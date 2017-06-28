Turkish athlete wins gold medal in S. Korea
Nur Tatar Azkari takes gold medal in women's under-67 kg category
Turkey's Nur Tatar Azkari has won a gold medal in the 2017 World Taekwondo Championship on Tuesday in South Korea.
Bronze medalist in the 2016 Rio Olympics, Azkari, defeated her U.S. opponent Paige McPherson in the women's under-67 kg final in the city of Muju.
- 28 June 2017, Wednesday
- Modified: 10:14
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Ortaya iki aday
Toplam 5
Yorum
hagi10 2 sini birden alalım
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Galatasaray kuvvetleniyor
Toplam 2
Yorum
uA1905 Kovun şunu diyen futbol cahili adamın yanında pas verebileceği destek alabileceği koşu yapan boşa çıkan adam vardıda Selçuk pasmı vermedi.
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Aboubakar bilmecesi
Toplam 4
Yorum
bjk kiralayın tekrar .
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