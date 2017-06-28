 Turkish athlete wins gold medal in S. Korea – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Turkish athlete wins gold medal in S. Korea

    Turkish athlete wins gold medal in S. Korea

    Nur Tatar Azkari takes gold medal in women's under-67 kg category

    Turkey's Nur Tatar Azkari has won a gold medal in the 2017 World Taekwondo Championship on Tuesday in South Korea.

    Bronze medalist in the 2016 Rio Olympics, Azkari, defeated her U.S. opponent Paige McPherson in the women's under-67 kg final in the city of Muju.

    1. 28 June 2017, Wednesday
    2. Modified: 10:14
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