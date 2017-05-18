Turkey maintains first place on Day 5 of Islamic Games
Turkish athletes rack up 54 gold, 45 silver, and 38 bronze medals in Baku, Azerbaijan
Turkey continued to lead the Islamic Solidarity Games in Azerbaijan's capital Baku on Wednesday by winning in total 137 medals since the international multi-sport event started last Friday.
Turkish athletes have so far won 54 gold, 45 silver, and 38 bronze medals in various categories such as taekwondo, swimming, shooting, athletics/para-athletics, weightlifting, wrestling, and water polo.
Host country Azerbaijan ranked second with 50 gold, 29 silver and 20 bronze medals.
The competition will end on May 22.
The Islamic Solidarity Games was first held in Saudi Arabia in 2005 with 6,000 athletes from 55 nations competing in 15 different sports categories.
Turkey is scheduled to host the fifth contest in 2021.
- 18 May 2017, Thursday
- Modified: 09:08
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Usta'dan şike süreci ile ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe yok muharrem başkan siz nasaya marsa gidin çünkü fifadanda red gelecek ozaman gidecek yer kalmıyor red gelinde fifadan marsa gidersiniz artı
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Hollanda'nın kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
bulut Babel i nasıl kadroya almaz akıl alır gibi değil, advokat senide kovarlar rahat ol.
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Fenerbahçe'nin rakibi Real
Toplam 2
Yorum
FB hayır liverpol ;)
Turkey maintains first place on Day 5 of Islamic Games haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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