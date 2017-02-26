Turkish free diver breaks world record
Derya Can sets new Guinness World Record in Austria with 120-meter apnea swim beneath ice
World free diving female champion Derya Can has broken a Guinness World Record with a 120-meter horizontal apnea dive in an ice-covered lake.
Holding her breath under the 35-centimeter ice-coated Weissensee lake in Austria, Can managed to swim 120 meters in 1 minute 47 seconds.
With water temperature at 1 degree Celsius, Can broke French apnea diving athlete Aurore Asso's 112.3-meter record.
Can said she dedicated her new record to Turkish women.
In December, Derya Can set two world records in free diving in the southern province of Antalya.
- 26 February 2017, Sunday
- Modified: 16:46
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Toplam 10
Yorum
gs bu beşiktaşlılar yediremiyolar ilk önce 2003teki şampiyonluğunu açıklasınlar
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Toplam 10
Yorum
sadadasd cevap verecek bişey yok şaibeli şaibeli
- ''Takım ruhu lazım''
Toplam 3
Yorum
ua orta sahada josue nin yerine fiziği ve tekniği olan ortamı süzerek pas atan oyuncumuz olsaydı çoktan gol rekoru ile şampiyon olurduk
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