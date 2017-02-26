 Turkish free diver breaks world record – Fotomaç – 26 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Turkish free diver breaks world record

    Turkish free diver breaks world record

    Derya Can sets new Guinness World Record in Austria with 120-meter apnea swim beneath ice

    World free diving female champion Derya Can has broken a Guinness World Record with a 120-meter horizontal apnea dive in an ice-covered lake.

    Holding her breath under the 35-centimeter ice-coated Weissensee lake in Austria, Can managed to swim 120 meters in 1 minute 47 seconds.

    With water temperature at 1 degree Celsius, Can broke French apnea diving athlete Aurore Asso's 112.3-meter record.

    Can said she dedicated her new record to Turkish women.

    In December, Derya Can set two world records in free diving in the southern province of Antalya.

    1. 26 February 2017, Sunday
    2. Modified: 16:46
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Turkish free diver breaks world record haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.