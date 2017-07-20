Malaga signs G.Saray goalkeeper Gonen
Gonen had been mostly used in Turkish Cup matches, backing up first-team 'keeper Fernando Muslera
Istanbul club Galatasaray on Wednesday announced it had sold back-up goalkeeper Cenk Gonen to Spain's Malaga for a fee of €200,000 ($230,000).
Galatasaray said the 29-year-old 'keeper had signed with the La Liga club for three years.
Gonen passed a medical and has started training with his new side.
The reserve goalkeeper had two years with Galatasaray and was mostly used in Turkish Cup matches.
On July 9, the Istanbul side also announced they had sold Turkish defender Semih Kaya to Sparta Prague, for a fee of €2 million ($2.3 million).
- 20 July 2017, Thursday
- Modified: 10:50
-
Emre Mor’a biz de talibiz
Toplam 12
Yorum
ZANNEDİYORLAR, HALBUKİ ŞAMPİYON YAPILDILAR ÜST AK SAKIN HA SAKIN BU BESLEMELERE GELEYİM DEME EMRE MOR. GELECEĞİN TEK TAKIM SENİN DE TUTTUĞUN ASLAN GS OLMALIDIR. BU BESLEMELER ŞAMPİYON OLDUĞU
-
Sow’da yeni umut
Toplam 12
Yorum
ANORMAL GOL. BU ADAM NORMAL GOL ATAMIYOR..FENERE FAYDASIZ..
-
'Benim aileme kimse dokunamaz!'
Toplam 43
Yorum
sabri fenerli olunca isler degisiyor bu ülkede.Adalet Fenerin aleyhine islerse adalettir.Gerisi ya yanlis anlamdir,ya da normal insani durumlardir
Malaga signs G.Saray goalkeeper Gonen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.