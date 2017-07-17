Muslera: "Turkey stands united"
Turkish football club's Uruguayan goalkeeper acknowledges Turks’ resistance of coup plotters
Turkey cannot be divided, the Uruguayan goalkeeper of Turkish football club Galatasaray said Saturday as Turks mark the first anniversary of the defeated coup.
"No one can divide this beautiful country, everyone witnessed it a year ago," Fernando Muslera tweeted -- with fans and followers on the social media platform sending congratulatory messages.
The
- 17 July 2017, Monday
- Modified: 09:07
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 22
Yorum
ferhat yazıktır kardeşim gs'nin paralarına Allah aşkına mercedes marka araba alıcan acemi bir şöföre emanet edicen yok böyle bir dünya,
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'Son renkli bükücü'
Toplam 2
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ali kırcı Olası bir başarısızlığında çizgi film karakter Pepe capsleri şimdiden hazır...
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En ciddi alıcı F.Bahçe
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ali kırcı GS belhandaya 8 2 10 milyon euro bonservis senelik 3.35m€ vereceğine bu adamı 3.5 senelik 3-4 m € da imza parasına alsa en az 6 m€ cepteydi
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