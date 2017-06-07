R. Madrid star Benzema joins street iftar in Turkey
Real Madrid and French national team striker attends fast-breaking dinner along with local mayor and African footballers
Algerian-born French footballer Karim Mostafa Benzema on Tuesday attended a public fast-breaking program in Turkey's largest city, Istanbul.
Benzema, a professional footballer who plays for Spain's Real Madrid and the France national team as a striker, had his fast-breaking iftar dinner with African footballers living in the city's Fatih neighborhood.
Fatih Mayor Mustafa Demir was among the participants in the iftar program, organized by the municipality.
The street iftar programs are organized by local government authorities in many region of Turkey, mainly in Istanbul, to bring together local residents in the same place during the Muslim holy month of Ramadan.
Benzema also visited the Fatih Municipality headquarters before the iftar program. Then he met Zekeriya Akgul, an amateur footballer who was paralyzed in a car accident nine years ago.
- 07 June 2017, Wednesday
- Modified: 10:05
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Fikret Orman'dan Euroleague eleştirisi!
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GS Bir GS li olarak orman a katılmıyorum.FB sonuçta başarılı olup şampiyon oldu.Saygı duymak gerekir.Bazen prestij paradan daha önemlidir.
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SALİH Hocam antalyadan sakıbı sol beke mutlaka alın takımın bankosu olur dinamo gibi yorulmak bilmiyor hem solbek hem stoper oynuyor .
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