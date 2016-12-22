 Lukaku on verge of signing new deal – Fotomaç – 22 Aralık 2016
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HEPSİ
    22 Aralık 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Lukaku on verge of signing new deal

    Lukaku on verge of signing new deal

    Everton striker Romelu Lukaku is on the brink of a sealing a new deal with the Premier League club, the Belgian's agent Mino Raiola has said.

    The 23-year-old, whose current deal expires in 2019, had been strongly linked with a return to former club Chelsea during the close season.

    "With Everton, we have 99.9 percent reached terms. It is a question of putting the details on the paper," Raiola told talkSPORT.

    Everton, who are ninth in the league, face champions Leicester City on Monday.
    1. 22 December 2016, Thursday
    2. Modified: 10:31
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