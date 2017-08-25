Fenerbahce ousted from Europa League
Vardar defeat Fenerbahce 2-1 in Istanbul, win 4-1 on aggregate
Macedonian football club Vardar eliminated Istanbul's Fenerbahce from the Europa League late Thursday thanks to a 4-1 aggregate win.
Vardar defeated Fenerbahce 2-1 in Istanbul in the second match of the Europa League qualifying round.
Vardar had also beaten Fenerbahce in the first leg in Macedonia 2-0.
- 25 August 2017, Friday
- Modified: 07:20
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