Genç karateciler dünya sınavında
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası yarın İspanya’da başlayacak.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tenerife kentindeki şampiyonada Türkiye'yi 18 kız ve 20 erkek sporcu temsil edecek. İki yılda bir düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 33 ferdi ve 2 takım dalında madalyalar sahiplerini bulacak. Organizasyon 29 Ekim Pazar günü sona erecek.
Başkanlığını federasyon başkanı Esat Delihasan'ın yapacağı kafilede şu sporcular yer alıyor.
ÜMİT KIZLAR:
Ferdi kata: Ayşe Yılmaz
47 kilo: Tuba Efe
54 kilo: Gülbahar Gözütok
+54 kilo: Betül Azra Uçar
ÜMİT ERKEKLER:
Ferdi kata: Enes Özdemir
52 kilo: Mert Al Ay
57 kilo: Ekrem Altuner Yılmaz
63 kilo: Halit Muhammed Tamyüksel
70 kilo: Hasan Arslan
+70 kilo: Uğurtan Demir
GENÇ KIZLAR:
Ferdi kata: Esilay Kılıç
48 kilo: Fatma Nez Yenen
53 kilo: Damla Ocak
59 kilo: Kayra Sezgin
+59 kilo: Hira Nur Kasatura
GENÇ ERKEKLER:
Ferdi kata: Selahattin Güngel
55 kilo: Samet Saylam
61 kilo: Ömer Faruk Bayrak
68 kilo: Eren Akkurt
76 kilo: Enes Bulut
+76 kilo: Ferhat Demir
21 YAŞ ALTI KIZLAR:
Ferdi kata: Dilara Bozan
50 kilo: Umay Tokcan
55 kilo: Asena Pekmezoğlu
61 kilo: Neşe Kıymet Diker
68 kilo: Zeynep Beyza Coşkun
+68 kilo: Eda Eltemur
21 YAŞ ALTI ERKEKLER:
Ferdi kata: Emre Vefa Göktaş
60 kilo: Eray Şamdan
67 kilo: Ercan Kaçar
75 kilo: Fatih Şen
84 kilo: Furkan Önoğlu
+84 kilo: Alpaslan Yamanoğlu
Ümit-Genç Kız Kata Takımı: İdil Polat, Buse Danama ve Betül Bilgin
Ümit-Genç Erkek Kata Takımı: Enes Özdemir, Kutluhan Duran ve Mehmet Batuhan Özdemir.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:46
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Ne yaptın Tudor!
Toplam 14
Yorum
GÖRENGÖREN Demekki hocadan iyi anlayan YÖNETİCİLER varmış . O zaman hocaları fazla büyütmemek lazımmış. GERÇEK BU
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Böyle gitmez!
Toplam 11
Yorum
net orta sahada kopukluk var defans bazen uyuyor bir bakıyorsun rakip çok rahat ceza sahasına girebiliyor orta saha eskisi gibi değil
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Önümüzü kesemezler!
Toplam 27
Yorum
sami pozisyonun başlangıcı ofsayt neden söylenmiyor sadece 2 programda söylendi denayer da net kırmızı kart 2 penaltı verilebilirdi biri net pen
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