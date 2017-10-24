Ampute Milli Takım'dan derbi yorumu

BARIŞ TELLİ "GERÇEKTEN BİR FUTBOLCU GİBİYİM"

Ampute A Milli Takımının yıldız isimlerinden Barış Telli kendilerine gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Barış Telli "9 Ekim'de Ampute futbolu olarak bir tarih yazıldı. Ülkemiz adına çok güzel kapılar açılmış oldu hem engeliler olsun hem bireysel insalarımız olsun düşünceleri değiştirdiğimiz için gerçekten çok mutluyuz. Bugün Namlı Kebap bizi misafir etti. Bizi çok güzel ağırladılar. Bir tane ayağımız vardı koşa koşa geldik bizde. Birazdan da bizim için çok ayrı bir yer olan Vodafone Park'a geçeceğiz. 41 Bin kişiyi oraya getirmek, o coşkuyu yaşama, o coşku altında gol atmak, gol yemek sonrasında gol atıp o şampiyonluk kupasını kaldırmak mükemmel bir duyguydu. Hala yaşıyorum. Çok mutluyum. Büyük bir ailenin içindeyiz artık. Ülke bizi sahiplendi. Bizim ne yaptığımızı gördü. Her şeyden önce biz ne yapabileceğimizi gösterdik, onlarda bize sahip çıktı, halada çıkıyor. Gerçekten bir futbolcu gibiyim. Sokakta gezerken insanlar bizimle fotoğraf bile çektiriyorlar. Ben de mutlu oluyorum tabii, kimseyi de kırmadım bugüne kadar. Sosyal medyadan çok mesaj geliyor. Çok teşekkür ederim. Önemli olan Ampute futbolunu daha iyi yerlere getirmek. Hedeflerimiz vardı. Bunlar bitmedi. Bu hedefleri Avrupa Şampiyonası ile süsledik, Dünya Kupasını Meksika'dan alıp Namlı Kebapa dikeceğiz buraya" şeklinde konuştu.



SERKAN DERELİ "DERBİYİ BEĞENMEDİM BEN AÇIKÇASI"

Ampute A Milli Takımının genç yıldız ismi Serkan Dereli de yaptığı açıklamada derbi hakemi Cüneyt Çakır'ın performansını beğenmediğini söyledi. Dereli "Bizi buraya davet ettikleri için bu güzel insanlara teşekkür ediyorum. Yemeklerini de çok beğendik. Buradan da Beşiktaş maçına gideceğiz oraya davetliyiz. Dün de Galatasaray-Fenerbahçe maçındaydık. Gol olmadı çok zevkli bir maç değildi. Derbiler aslında çok güzel geçerdi. Kavga da olurdu ara sıra ama derbiyi beğenmedim ben açıkçası. Takım arkadaşlarımda öyle konuştuk kendi aramızda. Durgun bir derbi vardı. Cüneyt Çakır'ın hataları vardı iki takıma karşı da.Tribünlerde durgundu. Daha önce Beşiktaş'ın Leipzig maçına da gitmiştik, Konyaspor'un Salzburg maçına davet ettiler sağ olsunlar" diye konuştu. Ampute Milli Takımı adına bu yemeği düzenleyen Namlı Kebab'ın sahibi Vefa Kırbaç ise "Kardeşlerimi tebrik ediyorum. Onlar bizim milli gururumuz. Misafirimiz oldukları için teşekkür ediyorum başarıların devamını diliyorum" dileklerinde bulundu.



AMPUTE MİLLİ TAKIMI ŞAMPİYON OLDUĞU STADYUMDA

Yemeğin ardından Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'yi 2-1 yendikleri final karşılaşmasını oynadığı Vodafone Park'a giden Ampute Milli Takımı Beşiktaşlı taraftarlarla buluştu. Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş - Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın devre arasında Ampute Milli Takımı aldığı kupayla taraftarları selamladı. Ampute Milli Takımı'nın oyuncuları orta sahada takım halinde Beşiktaşlı tribünleriyle özdeşleşen 3'lü tezahüratını yaparak tekrardan sevindiler. Bu arada Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da milli oyuncuları tebrik etmek için sahaya indi ve fotoğraf çektirdi.