YEŞiM BOSTAN MEKSiKA’YI SALLADI
Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu Yeşim Bostan, makaralı yay kategorisinde gümüş madalya kazandı. Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen organizasyonda, ilk iki turu maç yapmadan geçen Bostan, üçüncü turda Rus, dördüncü turda Hintli, çeyrek finalde de Güney Koreli rakibini mağlup etti. Yarı finalde de Alman Heigenhauser'i 145- 141 mağlup etmeyi başaran Yeşim Bostan adını finale yazdırdı. Ancak Güney Koreli Yun Soo Song'a takılınca dünya ikincisi oldu.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
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:) Gerçekler acıdır yavaş yavaş hazmedeceksiniz.
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bjk1903 buz gibi golünü yediler fenerin.Farka giderdi fener
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