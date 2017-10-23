 YEŞiM BOSTAN MEKSiKA’YI SALLADI – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    YEŞiM BOSTAN MEKSiKA’YI SALLADI

    YEŞiM BOSTAN MEKSiKA’YI SALLADI
    Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu Yeşim Bostan, makaralı yay kategorisinde gümüş madalya kazandı. Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen organizasyonda, ilk iki turu maç yapmadan geçen Bostan, üçüncü turda Rus, dördüncü turda Hintli, çeyrek finalde de Güney Koreli rakibini mağlup etti. Yarı finalde de Alman Heigenhauser'i 145- 141 mağlup etmeyi başaran Yeşim Bostan adını finale yazdırdı. Ancak Güney Koreli Yun Soo Song'a takılınca dünya ikincisi oldu.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:21
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