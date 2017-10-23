Badmintonda madalyasız döndük
Türkiye, Endonezya'da düzenlenen Dünya Gençler Badminton Şampiyonası'nda madalya kazanamadı.
Yogyakarta kentinin ev sahipliği yaptığı organizasyona, 75 ülkeden 489 sporcu katıldı. Türk Milli Takımı'nı şampiyonada Yazgan Çalışır, Yusuf Yaşar, Berkay Çiçen, Tayfun Taşdemir, Emre Sönmez, Büşra Ünlü, İlayda Nur Özelgül, Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci temsil etti. Milli sporcular şampiyonada madalya kazanma başarısı gösteremezken, ay-yıldızlı ekipte en iyi dereceyi çift kadınlarda çeyrek finale kalan Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci elde etti.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:22
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Kulübü seven kişiler görev yapmalı
Toplam 3
Yorum
Ali Osman Veziroğlu TS un bünyesinden yatişmiş Spor adamları sessiz,Paralı başkan istemiyoruz Bayer Minih gibi Esk futbolcuları yönetmeli diyoruz .
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Kulübü seven kişiler görev yapmalı
Toplam 3
Yorum
Şevket CAN benm yılardır M:Ali Yılmaz döneminden bu güne kadar TS başına Futbolun içinden gelmiş başkan ve yöneticilerin olmasını söylüyorum
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Devre arasında Ada yolcusu!
Toplam 10
Yorum
Bora sana kaptanligi verende kbahat taktin koluna ona buna el kol salliyorsun biraz da mucadele et Atiba amcandan ders al biraz
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