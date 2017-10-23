 Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası başlıyor – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası başlıyor

    Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası başlıyor

    Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası, Kıbrıs Rum Kesimi'nde yapılacak. Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 2-5 Kasım tarihlerinde Larnaka kentinde düzenlenecek.

    Şampiyonada Türkiye'yi, 12'si erkek 24 tekvandocu temsil edecek. Milli sporcular, şampiyona hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmaları için yarın Konya'da kampa girecek. Türkiye'nin, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası kadrosu ise şöyle:

    Erkekler
    Mehmet Oral (45 kilo), Görkem Polat (48 kilo), Osman Türker Köse (51 kilo), Ahmet Küskü (55 kilo), Mertcan Dolmacı (59 kilo), Nesim Küskü (63 kilo), Samet Erkovan (68 kilo), Hüseyin Berat Demircioğlu (73 kilo), Hüseyin Kartal (78 kilo), Berkant Kara (+78 kilo), Muhammed Emin Açıkgöz (+78 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+78 kilo)

    Kızlar
    Emine Göğebakan (42 kilo), Edanur Koç (44 kilo), İklima Betül Karakuş (46 kilo), Saliha Küçüksolak (49 kilo), Gülse Polat (52 kilo), Tuğba Yılmaz (55 kilo), Ayşenur Özcan (59 kilo), İkra Kayır (59 kilo), Sena Nur Ertürk (63 kilo), Aleyna Yılmaz (68 kilo), Beyza Basma (+68 kilo), Esra Akbulak (+68 kilo)

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:02
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