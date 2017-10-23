Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası başlıyor
Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası, Kıbrıs Rum Kesimi'nde yapılacak. Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 2-5 Kasım tarihlerinde Larnaka kentinde düzenlenecek.
Şampiyonada Türkiye'yi, 12'si erkek 24 tekvandocu temsil edecek. Milli sporcular, şampiyona hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmaları için yarın Konya'da kampa girecek. Türkiye'nin, Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası kadrosu ise şöyle:
Erkekler
Mehmet Oral (45 kilo), Görkem Polat (48 kilo), Osman Türker Köse (51 kilo), Ahmet Küskü (55 kilo), Mertcan Dolmacı (59 kilo), Nesim Küskü (63 kilo), Samet Erkovan (68 kilo), Hüseyin Berat Demircioğlu (73 kilo), Hüseyin Kartal (78 kilo), Berkant Kara (+78 kilo), Muhammed Emin Açıkgöz (+78 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+78 kilo)
Kızlar
Emine Göğebakan (42 kilo), Edanur Koç (44 kilo), İklima Betül Karakuş (46 kilo), Saliha Küçüksolak (49 kilo), Gülse Polat (52 kilo), Tuğba Yılmaz (55 kilo), Ayşenur Özcan (59 kilo), İkra Kayır (59 kilo), Sena Nur Ertürk (63 kilo), Aleyna Yılmaz (68 kilo), Beyza Basma (+68 kilo), Esra Akbulak (+68 kilo)
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:02
-
G.Saraylı 2 yıldız F.Bahçe'nin soyunma odasını ziyaret etti
Toplam 4
Yorum
seda aykut hocayi fb ye ben istedim,tabikide kaleci cameniyide,onu la ligadan espanyolda oynarken begenirdim,cameni ok aykut hücum oynamio saskin
-
Türk Telekom kapanabilir!
Toplam 22
Yorum
Hüseyin bir maç az olur.en az iki üç maç olmazsa bu tür olaylar dahada artar.
-
Boluspor'da 1 milyon euro'luk hüsran!
Toplam 2
Yorum
bjkli ne hüsranı ya nasıl aldıklarını hepimiz biliyoruz :)
Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.