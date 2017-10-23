29 Ekim Cumhuriyet Kupası Edremit'te
Muay Thai 2017 yılı il faaliyet programında yer alan Muay Thai (Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler) 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Edremit Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.
Edremit ilçesinde ilki yapılan Muay Thai Şampiyonası, aynı zamanda ring sporlarının da ilki oldu. Turnuvaya katılan Edremit Belediye Başkan Vekili Mehmet Ertaş ve Meclis Üyesi Çoşkun Taşkın'a Edremit Gençlik Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge plaket takdim ederek, katkılarından dolayı teşekkür etti.
Takım sıralamasında dereceye giren kulüpler ise şöyle; Gençler/Büyükler Kategorisi: 1. Edremit Alışkan Spor Kulübü, 2. Karesi Spor Kulübü, 3. Savaştepe Belediye Spor kulübü, 4. Burhaniye M.T.A. Minik /Yıldızlar Kategorisi: 1. Burhaniye M.T.A., 2. Edremit Alışkan Spor Kulübü, 3. Savaştepe Belediye Spor Kulübü, 4. Demirsıkan Fıght Academy. Turnuvanın sonunda, kupa ve madalya takdim töreni düzenlendi. Kategorilerinde dereceye giren sporcular, madalyalarla ödüllendirilirken, dereceye giren takımlara ve antrenörlerine kupalar verildi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:18
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Valbuena'dan Kocaman'a tepki! Değişikliği beğenmedi
Toplam 11
Yorum
hakan Giuliano .da iyi futbolcu ama adamı yerinde oynatmıyor. İyi futbolcuları bitirmek için elinde geleni yapıyor.
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Çakır'a isyan
Toplam 35
Yorum
POLAT 20 DK. DENAYER DİREK KIRMIZIDAN BELHANDANIN İLK YARIDA ATILMASI GEREK VALBUENA'YA ATTIĞI TOKATA VAR YABANCI HAKEMLER GELSİN ARTIK.
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Çakır'a isyan
Toplam 35
Yorum
höst ulan muslera nerede durdu golü çıkartmak için elinden geleni yaptı ama olmadı
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