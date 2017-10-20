ATO'dan Ampute Milli Futbol Takımı'na ödül
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ampute Milli Futbol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğuyla Türkiye'ye büyük gurur yaşattığını belirterek, "Toplumda oluşturduğunuz farkındalıkla ülkemize kupadan daha fazlasını kazandırdınız. Sizler engellerin bedende değil, kafada olduğunu bir kez daha kanıtladınız." dedi.
ATO tarafından, futbolda Avrupa şampiyonluğu kazanan Ampute Milli Takımı'na ATO Congresium'da düzenlenen törenle plaket ve altın ödülü verildi.
Baran, törende yaptığı konuşmada, Ampute Milli Futbol Takımı'nın başarısının sadece Türkiye'ye kupa kazandırmaktan ibaret olmadığına işaret ederek, "Engelli kardeşlerimize hayata tutunmaları için moral verdiniz. Bu nedenle her türlü övgüyü ve ödülü fazlasıyla hak ediyorsunuz." ifadesini kullandı.
Ampute futbolcuların toplumda farkındalık oluşturduğunu vurgulayan Baran, "Sizler engellerin bedende değil, kafada olduğunu bir kez daha kanıtladınız." dedi.
Baran, sergilenen başarının engelleri nedeniyle hayata küsen, evine kapanan, sosyal hayatın dışında kalan insanlara örnek ve umut olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Yaşattığınız gururdan ve toplumda oluşturduğunuz farkındalıktan dolayı ne yapsak hakkınız ödenmez. Gelecek yıl katılacağınız Meksika'daki Dünya Şampiyonası'nda şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Yenseniz de yenilseniz de gönlümüz sizlerle olacak. Hepinizi tekrar tebrik ediyorum."
Aile Sosyal ve Sosyal Bakan Yardımcısı Mehmet Karabay, ATO Meclis Bakanı Nurettin Gürgür ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'ün de katıldığı törende sporculara ödül ve plaket takdim edildi.
Kaynak: AA
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:22
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Fransızların savaşı
Toplam 4
Yorum
Nark0z FENER PARÇALAR
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Önce yoracak
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Yorum
gs alırsanız bu macı anca bjk macını aldıgınız gibi hakemle alırsınız. hakemler olmasa kümeye oynuyordunuz
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Fenerbahçe'de ortalık karıştı: Volkan...
Toplam 27
Yorum
JOSEPH SİZİN SU ŞİŞELERİNİZE VE CÜNEYT ÇAKIRA KARŞI KULLANACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK MAALESEF... BUNLARA RAĞMEN KAZANIRSAK HAKEME SAYARSINIZ AMA..
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