 Akgül malzeme dağıttı – Fotomaç – 20 Ekim 2017 ;
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    20 Ekim 2017, Cuma
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    Akgül malzeme dağıttı

    Akgül malzeme dağıttı
    TMOK, MEB ve P&G Türkiye işbirliğiyle yürütülen 81 ilde 81 okulun spor malzemelerinin yenilenmesi projesi Kocaeli'den start aldı. Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Taha Akgül'ün de yer aldığı birçok milli sporcu da öğrencilere spor konusunda ilham olabilmek için Dilovası Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu'ndaki malzeme dağıtım törenine katıldı. Akgül, "Bu sıralardan birçok şampiyon daha çıkacak, inanıyorum" dedi.
    1. 20 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:27
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