Paralimpik atıcı hedef büyüttü

2017 Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası'nda altın madalya kazanmasının öz güvenini artırdığını belirten Ayşegül Pehlivanlar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda havalı tabanca 10 metrede bronz madalya elde eden Ayşegül, en büyük hayalinin Tokyo'da altın madalya almak olduğunu belirterek, "Bunun için çok çalışıyorum. Altın madalya kazanarak, bayrağımızı tekrardan göklerde dalgalandırmak istiyorum'' şeklinde konuştu.

2017 Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası'nın Hırvatistan ayağında dünya rekoru kırarak altın madalyayı boynuna takan Ayşegül, "Turnuvadan büyük keyif aldım. Madalya hedefim vardı, bunu gerçekleştirip altın madalya kazandığım için çok mutluyum. O an hissettiklerimi kelimelerle tarif edemem." ifadelerini kullandı.

- "Engelli arkadaşlarım kendilerie güvensinler''

Engelli vatandaşların evlerinden çıkıp sosyal hayata karışması gerektiğini vurgulayan Ayşegül, "Engelli arkadaşlarım kendilerine güvensinler. Hangi konuda yetenekleri varsa kendilerini geliştirerek bu yolda ilerlemelerini tavsiye ediyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının her koşulda kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden paralimpik milli atıcı,''Katıldığım tüm organizasyonlarda maddi ve manevi yardımcı oluyorlar. Hedeflerime ulaşmamda bana yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.