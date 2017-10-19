Paralimpik atıcı hedef büyüttü
Türkiye Paralimpik Atıcılık Milli Takımı sporcusu Ayşegül Pehlivanlar, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.
2017 Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası'nda altın madalya kazanmasının öz güvenini artırdığını belirten Ayşegül Pehlivanlar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda havalı tabanca 10 metrede bronz madalya elde eden Ayşegül, en büyük hayalinin Tokyo'da altın madalya almak olduğunu belirterek, "Bunun için çok çalışıyorum. Altın madalya kazanarak, bayrağımızı tekrardan göklerde dalgalandırmak istiyorum'' şeklinde konuştu.
2017 Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası'nın Hırvatistan ayağında dünya rekoru kırarak altın madalyayı boynuna takan Ayşegül, "Turnuvadan büyük keyif aldım. Madalya hedefim vardı, bunu gerçekleştirip altın madalya kazandığım için çok mutluyum. O an hissettiklerimi kelimelerle tarif edemem." ifadelerini kullandı.
- "Engelli arkadaşlarım kendilerie güvensinler''
Engelli vatandaşların evlerinden çıkıp sosyal hayata karışması gerektiğini vurgulayan Ayşegül, "Engelli arkadaşlarım kendilerine güvensinler. Hangi konuda yetenekleri varsa kendilerini geliştirerek bu yolda ilerlemelerini tavsiye ediyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.
Gençlik ve Spor Bakanlığının her koşulda kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden paralimpik milli atıcı,''Katıldığım tüm organizasyonlarda maddi ve manevi yardımcı oluyorlar. Hedeflerime ulaşmamda bana yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:56
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Lucescu'dan Tudor'a serzeniş!
Toplam 1
Yorum
Recep Luçesku işine baksın ona mı sorscak yabamcıyla türkle çıkacagını sen bişey yapamadın milli takımda şimdi gsyi karışrma
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Fenerbahçe'nin yumuşak karnını buldu
Toplam 4
Yorum
cimbombom galibiyetinizi goremedik derken?kadikoydeki sanssizlik ttstadinda maalesef gecerli dgl.ayrica kaldi ki bu kadroda fbden cekinen oyuncu yok:)
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Derbi hakemiyle ilgili flaş gelişme
Toplam 34
Yorum
eleman iclerinde hic sevmedigim mete kalkavan. adam cok soguk .mahkeme duvari gibi.adamda futbolcularla iletisim denen bisey yok
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