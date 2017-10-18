Tekvandoculardan İngiltere'de çifte mücadele

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 59 ülkeden, 263 sporunun katılacağı Dünya Para-Tekvando Şampiyonası yarın, 56 ülkeden, 213 sporcunun katılacağı Grand Prix 3. Seri müsabakaları ise 20-22 Ekim'de gerçekleştirilecek. Para-Tekvandonun 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na alınmasının ardından ilk kez düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye 15'i erkek 8'i kadın olmak üzere 23 sporcuyla temsil edilecek. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na 40 puan veren ve sıkletlerinde en iyi 32 sporcunun davet edildiği Grand Prix 3. Seri müsabakalarında ise 8'i kadın, 3'ü erkek 11 sporcu milli formayı giyecek. Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek sporcular sıkletleri şöyle:



DÜNYA PARA TEKVANDO ŞAMPİYONASI

Erkekler: Mehmet Sami Saraç (K42 -61 kilo), Mehmet Serkan Serpici (K42 -75 kilo), Yaşar Sami Gökbaba (K42 +75 kilo), Muhammed Asbala (K43 -61 kilo), Eray Fehmi Arıcan (K43 -61 kilo), Osman Yalt (K43 -75 kilo), Ali Can Özcan (K44 -61 kilo), Oktay Atalay (K44 -61 kilo), Mahmut Bozteke (K44 -61 kilo), Fatih Çelik (K44 -75 kilo), Halil Altuğ Cantürk (K44 -75 kilo), Özcan Çetinkaya (K44 -75 kilo), Bayram Kayan (K 44 +75 kio), Yasin Tokdoğan (K44 +75 kilo), Recep Özdemir (K44 +75 kilo)

Kadınlar: Nurgül Bilek (K42 -49 kilo), Ayşe Dudu Karatay (K42 +58 kilo), Şeyma Nur Emeksiz (K43 +58 kilo), Şerife Tuncay (K44 -49 kilo), Meryem Betül Çavdar (K44 -49 kilo), Gözde Öbke (K44 -49 kilo) Gamze Gürdal (K44 -58 kilo), Nurcihan Ekinci (K44 +58 kilo)

GRAND PRİX 3. SERİ MÜSABAKALARI

Erkekler: Berkay Akyol (68 kilo), Serdar Yüksel (+80 kilo), Ali Sarı (+80 kilo)

Kadınlar: Rukiye Yıldırım (49 kilo), İpek Çidem (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Zeliha Ağrıs 57 kilo), Nur Tatar Askari (67 kilo), İrem Yaman (67 kilo), Nafia Kuş (+67 kilo), Sude Bulut (+67 kilo)